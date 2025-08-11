11 अगस्त 2025,

बलिया

Ballia News: दुधमुंहे बच्चे के साथ नहर में कूदने जा रही महिला की पुलिस ने बचाई जान

उभांव थाना क्षेत्र में रविवार रात एक महिला घरेलू विवाद से परेशान होकर अपने दूधमुंहे बच्चे के साथ नहर में कूदने जा रही थी। मौके पर पहुंचे सिपाही मनीष जायसवाल की तत्परता से महिला और बच्चे की जान बच गई।

Abhishek Singh

Aug 11, 2025

Ballia news
Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Mau news: बेल्थरा रोड के उभांव थाना क्षेत्र में रविवार रात एक महिला घरेलू विवाद से परेशान होकर अपने दूधमुंहे बच्चे के साथ नहर में कूदने जा रही थी। मौके पर पहुंचे सिपाही मनीष जायसवाल की तत्परता से महिला और बच्चे की जान बच गई।

जानकारी के अनुसार, रात करीब 9 बजे महिला रोते-बिलखते दोहरी घाट सहायक नहर के किनारे पहुंची। उसकी हरकत देखकर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उभांव थाने के सिपाही मनीष जायसवाल को सूचना दी। मनीष ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर महिला को नहर में छलांग लगाने से पहले ही पकड़ लिया और सुरक्षित बाहर ले आए।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने सिपाही की संवेदनशीलता और साहस की सराहना की। महिला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस ने उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सिपाही समय पर नहीं पहुंचते तो दोनों की जान चली जाती।

11 Aug 2025 09:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: दुधमुंहे बच्चे के साथ नहर में कूदने जा रही महिला की पुलिस ने बचाई जान

