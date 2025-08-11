Ballia News: दुधमुंहे बच्चे के साथ नहर में कूदने जा रही महिला की पुलिस ने बचाई जान

जानकारी के अनुसार, रात करीब 9 बजे महिला रोते-बिलखते दोहरी घाट सहायक नहर के किनारे पहुंची। उसकी हरकत देखकर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उभांव थाने के सिपाही मनीष जायसवाल को सूचना दी। मनीष ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर महिला को नहर में छलांग लगाने से पहले ही पकड़ लिया और सुरक्षित बाहर ले आए।