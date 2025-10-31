Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: बलिया में बारिश बनी आफत: पुरानी दीवार ढही, दो सगे भाई समेत तीन किशोर घायल

नरही थाना क्षेत्र के पलिया खास गांव में शुक्रवार सुबह रिमझिम बारिश ने त्रासदी का रूप ले लिया। पुरानी ईंट की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिससे उसके मलबे में दबकर तीन किशोर घायल हो गए। हादसे में दो सगे भाइयों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Oct 31, 2025

Ballia news

Ballia news, pic;- patrika

Ballia News: बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के पलिया खास गांव में शुक्रवार सुबह रिमझिम बारिश ने त्रासदी का रूप ले लिया। पुरानी ईंट की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिससे उसके मलबे में दबकर तीन किशोर घायल हो गए। हादसे में दो सगे भाइयों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी सुनील शर्मा के बेटे अमित शर्मा (18) और गोलू शर्मा (14) अपने मित्र सन्नी गोंड (15) पुत्र सुधीर गोंड के साथ टीनशेड के नीचे सो रहे थे। इसी दौरान अचानक बगल की पुरानी दीवार गिर गई। दीवार गिरने की तेज आवाज से आस-पास के लोग चौंक उठे। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर किसी तरह तीनों को बाहर निकाला।

ग्रामीणों ने घायलों को तत्काल सीएचसी नरही पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद अमित और गोलू की गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार अमित के सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि गोलू के पैर में फ्रैक्चर है। तीसरे किशोर सन्नी गोंड को हल्की चोटें आने पर उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि दीवार काफी पुरानी थी और लगातार हो रही बारिश के चलते इसकी नींव कमजोर हो गई थी। सुबह की हल्की बारिश ने दीवार की मजबूती और कम कर दी, जिसके कारण वह अचानक ढह गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई पुराने मकान और टीनशेड जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं।

मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही नरही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि यह पूरी तरह से दुर्घटनात्मक मामला है, किसी तरह की साजिश या लापरवाही के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को बरसात के दौरान पुरानी दीवारों और टीनशेड से दूर रहने की सलाह दी है।

लगातार हो रही बारिश से जिले में कई जगह दीवारें और कच्चे मकान गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे पहले मनियर और दुबहड़ क्षेत्र में भी दो मकानों की दीवारें गिरने से लोग घायल हुए थे। गांव के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जर्जर मकानों का सर्वे कर जल्द कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

Patrika Site Logo

