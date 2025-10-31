Ballia News: बलिया में बारिश बनी आफत: पुरानी दीवार ढही, दो सगे भाई समेत तीन किशोर घायल

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी सुनील शर्मा के बेटे अमित शर्मा (18) और गोलू शर्मा (14) अपने मित्र सन्नी गोंड (15) पुत्र सुधीर गोंड के साथ टीनशेड के नीचे सो रहे थे। इसी दौरान अचानक बगल की पुरानी दीवार गिर गई। दीवार गिरने की तेज आवाज से आस-पास के लोग चौंक उठे। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर किसी तरह तीनों को बाहर निकाला।