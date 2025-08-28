Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: बलिया जिले में शव मिलने से सनसनी, तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त

गड़वार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। चिलकहर रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक से करीब 30 मीटर की दूरी पर सुबह करीब 11 बजे शव देखे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

Abhishek Singh

Aug 28, 2025

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। चिलकहर रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक से करीब 30 मीटर की दूरी पर सुबह करीब 11 बजे शव देखे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

मृतक की पहचान रामाश्रय यादव (55) पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र यादव निवासी चिलकहर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह अपने ससुराल में रहते थे। उनकी संतान नहीं थी और उन्होंने अपने भाई के बच्चों को गोद ले रखा था।

सूचना पर गड़वार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

28 Aug 2025 10:40 pm

