Ballia News: बलिया जिले में शव मिलने से सनसनी, तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त

Ballia News: बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। चिलकहर रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक से करीब 30 मीटर की दूरी पर सुबह करीब 11 बजे शव देखे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।