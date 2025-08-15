Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: बलिया के चौकियामोड़ में दुकानदार ने दो सगे भाइयों के साथ किया अप्राकृतिक दुष्कर्म, मामला दर्ज

बलिया के चौकियामोड़ में दुकानदार ने दो सगे भाइयों के साथ किया अप्राकृतिक दुष्कर्म, मामला दर्ज हुआ हैं।

Aug 15, 2025

Ballia news
Ballia news, pic- सोशल मीडिया


Ballia Crime news: बलिया के चौकियामोड़ कस्बे में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मंगलवार की शाम एक दुकानदार ने पड़ोस में रहने वाले दो सगे भाइयों (8 और 9 वर्ष) के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्चों ने घर पहुंचकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। बुधवार को पीड़िता मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम करीब सात बजे दोनों बच्चे दुकान के पास खेल रहे थे। तभी आरोपी दुकानदार ने बच्चों को प्रलोभन देकर अपनी दुकान में बुलाया और उनके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। घटना के बाद बच्चों को सीएचसी सीयर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

15 Aug 2025 12:57 pm

Ballia News: बलिया के चौकियामोड़ में दुकानदार ने दो सगे भाइयों के साथ किया अप्राकृतिक दुष्कर्म, मामला दर्ज

