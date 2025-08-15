Ballia News: बलिया के चौकियामोड़ में दुकानदार ने दो सगे भाइयों के साथ किया अप्राकृतिक दुष्कर्म, मामला दर्ज

थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम करीब सात बजे दोनों बच्चे दुकान के पास खेल रहे थे। तभी आरोपी दुकानदार ने बच्चों को प्रलोभन देकर अपनी दुकान में बुलाया और उनके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। घटना के बाद बच्चों को सीएचसी सीयर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।