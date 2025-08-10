Ballia News: सपा ने पाले पिल्ला पिल्ली, जो भौंकते रहते हैं, ओमप्रकाश राजभर की फिसली जुबान

अखिलेश यादव द्वारा ओमप्रकाश राजभर के मुकाबले सपा सांसद रमाशंकर राजभर को आगे किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि एक “लोडर” होता है जो मालिक की मर्जी से काम करता है और एक “लीडर” होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी में हर जाति और धर्म के लोग हैं और बोलने की आजादी सभी को है।