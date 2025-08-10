10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: सपा ने पाले पिल्ला पिल्ली, जो भौंकते रहते हैं, ओमप्रकाश राजभर की फिसली जुबान

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने रसड़ा स्थित अपने कार्यालय पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने “पिल्ली-पिल्ला” पाल रखे हैं, जो देशी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं।

बलिया

Abhishek Singh

Aug 10, 2025

यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने रसड़ा स्थित अपने कार्यालय पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने “पिल्ली-पिल्ला” पाल रखे हैं, जो देशी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं।

अखिलेश यादव द्वारा ओमप्रकाश राजभर के मुकाबले सपा सांसद रमाशंकर राजभर को आगे किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि एक “लोडर” होता है जो मालिक की मर्जी से काम करता है और एक “लीडर” होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी में हर जाति और धर्म के लोग हैं और बोलने की आजादी सभी को है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: सपा ने पाले पिल्ला पिल्ली, जो भौंकते रहते हैं, ओमप्रकाश राजभर की फिसली जुबान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.