Ballia News: सपा ने पाले पिल्ला पिल्ली, जो भौंकते रहते हैं, ओमप्रकाश राजभर की फिसली जुबान

यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने रसड़ा स्थित अपने कार्यालय पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने “पिल्ली-पिल्ला” पाल रखे हैं, जो देशी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं।
अखिलेश यादव द्वारा ओमप्रकाश राजभर के मुकाबले सपा सांसद रमाशंकर राजभर को आगे किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि एक “लोडर” होता है जो मालिक की मर्जी से काम करता है और एक “लीडर” होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी में हर जाति और धर्म के लोग हैं और बोलने की आजादी सभी को है।