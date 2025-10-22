Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: शिक्षक हत्याकांड में शामिल 50 हजार के इनामिया का हुआ एनकाउंटर

पुलिस और एसओजी टीम की शिक्षक हत्याकांड के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश विकास सोनकर के दोनों पैरों में गोली लग गई, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया।

बलिया

image

Abhishek Singh

Oct 22, 2025

Ballia news

Ballia news, Pic-Patrika

Ballia Crime: बलिया जिले में पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। उभावं थाना क्षेत्र के मलेरा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी टीम की शिक्षक हत्याकांड के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश विकास सोनकर के दोनों पैरों में गोली लग गई, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया।

बाइक सवार शिक्षक को मारी थी गोली

पुलिस के अनुसार घायल बदमाश विकास सोनकर पर आरोप है कि उसने 16 सितंबर को अपने साथियों के साथ महिला अध्यापिका राधिका वर्मा के गले से सोने की चेन छीनी थी। इसके अलावा उसी दिन अध्यापक देवेंद्र प्रताप यादव और महिला अध्यापिका कंचन सिंह से सोने की चेन और अंगूठी लूटकर, देवेंद्र प्रताप यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और नगद बरामद किया है।

Published on:

22 Oct 2025 11:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: शिक्षक हत्याकांड में शामिल 50 हजार के इनामिया का हुआ एनकाउंटर

