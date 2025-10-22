Ballia News: शिक्षक हत्याकांड में शामिल 50 हजार के इनामिया का हुआ एनकाउंटर

पुलिस के अनुसार घायल बदमाश विकास सोनकर पर आरोप है कि उसने 16 सितंबर को अपने साथियों के साथ महिला अध्यापिका राधिका वर्मा के गले से सोने की चेन छीनी थी। इसके अलावा उसी दिन अध्यापक देवेंद्र प्रताप यादव और महिला अध्यापिका कंचन सिंह से सोने की चेन और अंगूठी लूटकर, देवेंद्र प्रताप यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और नगद बरामद किया है।