बलिया

Ballia News: टेंट कारोबारी की हत्या, शव बाइक से बांधकर नदी में फेंका, इलाके में हड़कंप

हल्दी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब तीन दिन से लापता टेंट कारोबारी अजीत सिंह का शव गंगापुर नदी घाट पर बाइक से बंधा हुआ बरामद किया गया। मंगलवार सुबह नदी में तैरती बाइक और शव को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई।

less than 1 minute read
बलिया

image

Abhishek Singh

Nov 25, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब तीन दिन से लापता टेंट कारोबारी अजीत सिंह का शव गंगापुर नदी घाट पर बाइक से बंधा हुआ बरामद किया गया। मंगलवार सुबह नदी में तैरती बाइक और शव को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई।

पुलिस ने नाविकों की मदद से शव और बाइक को बाहर निकाला तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गुमशुदगी दर्ज, ग्रामीणों का प्रदर्शन

परसिया गांव निवासी 40 वर्षीय अजीत सिंह शनिवार को मझौवा गांव में टेंट लगाने गए थे। देर रात घर न लौटने पर परिजनों ने फोन किया, जो बंद मिला। खोजबीन असफल होने पर परिवार ने दो दिन पहले हल्दी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने निरूपुर के पास एनएच-31 पर जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। थानाध्यक्ष आरपी सिंह के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है।

Published on:

25 Nov 2025 10:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: टेंट कारोबारी की हत्या, शव बाइक से बांधकर नदी में फेंका, इलाके में हड़कंप

