Ballia News: टेंट कारोबारी की हत्या, शव बाइक से बांधकर नदी में फेंका, इलाके में हड़कंप

Ballia News: बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब तीन दिन से लापता टेंट कारोबारी अजीत सिंह का शव गंगापुर नदी घाट पर बाइक से बंधा हुआ बरामद किया गया। मंगलवार सुबह नदी में तैरती बाइक और शव को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई।