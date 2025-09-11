Ballia News: स्कूल का माहौल खराब करने पर प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षिकाएँ निलंबित, मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी नगरा व बांसडीह को सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि उपस्थिति पंजिका में लगातार छेड़छाड़ की गई, व्हाइटनर से हस्ताक्षर बनाकर अनुपस्थिति छिपाई जाती थी। वहीं, शिक्षिकाएं नियमित रूप से विद्यालय नहीं आतीं और बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल चलाना, अभिभावकों व ग्रामीणों को बुलाकर विवाद करना तथा छात्रों को पीटकर भगाने जैसे गंभीर आरोप भी रिपोर्ट में दर्ज किए गए।