बलिया

Ballia News: स्कूल का माहौल खराब करने पर प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षिकाएँ निलंबित, मचा हड़कंप

मैरीटार स्थित इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ओंकार नाथ सिंह और दो सहायक अध्यापिकाओं अनीता यादव व सुनीता सिंह को बीएसए मनीष कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि प्रधानाध्यापक व दोनों शिक्षिकाओं के बीच आपसी मनमुटाव, अभिलेखों में हेरफेर, समय पर विद्यालय नहीं आने और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें थीं।

बलिया

Abhishek Singh

Sep 11, 2025

Ballia news
Ballia news, pic;- patrika

Ballia Education News: बलिया जनपद के बेरुआरबारी के मैरीटार स्थित इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ओंकार नाथ सिंह और दो सहायक अध्यापिकाओं अनीता यादव व सुनीता सिंह को बीएसए मनीष कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि प्रधानाध्यापक व दोनों शिक्षिकाओं के बीच आपसी मनमुटाव, अभिलेखों में हेरफेर, समय पर विद्यालय नहीं आने और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें थीं।

वीडियो वायरल होने पर BSA ने लिया एक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी नगरा व बांसडीह को सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि उपस्थिति पंजिका में लगातार छेड़छाड़ की गई, व्हाइटनर से हस्ताक्षर बनाकर अनुपस्थिति छिपाई जाती थी। वहीं, शिक्षिकाएं नियमित रूप से विद्यालय नहीं आतीं और बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल चलाना, अभिभावकों व ग्रामीणों को बुलाकर विवाद करना तथा छात्रों को पीटकर भगाने जैसे गंभीर आरोप भी रिपोर्ट में दर्ज किए गए।

इसके अलावा अनीता यादव पर परिजनों को बुलाकर मारपीट कराने का आरोप भी साबित हुआ। प्रधानाध्यापक ओंकार नाथ सिंह को विभागीय नियमों की अनदेखी और विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था का मुख्य जिम्मेदार बताया गया।

अलग अलग स्कूल पर तीनों टीचर सम्बद्ध

बीएसए ने सुनीता सिंह को प्राथमिक विद्यालय जानपुर, अनीता यादव को प्राथमिक विद्यालय करमपुर तथा ओंकार नाथ सिंह को प्राथमिक विद्यालय आसचौरा से संबद्ध किया है। खंड शिक्षा अधिकारी नवानगर पंकज कुमार सिंह व रसड़ा पवन सिंह को निर्देश दिया गया है कि निलंबित शिक्षकों के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर उन्हें 15 दिनों के भीतर लिखित अभिकथन देने को कहा जाए।

Published on:

11 Sept 2025 10:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: स्कूल का माहौल खराब करने पर प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्िकाएँ निलंबित, मचा हड़कंप

