बलिया

Ballia News: छिन गया परिवार का एकमात्र सहारा, बिजली का खंभा गाड़ते समय हादसा, युवक की मौत

थाना क्षेत्र के टेंगरही गांव में सोमवार को बिजली का खंभा गाड़ते समय एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, 37 वर्षीय आनंद पांडेय अपने घर के दरवाजे पर बिजली के तार खींचने के लिए लोहे का खंभा गाड़ रहे थे।

बलिया

Abhishek Singh

Aug 11, 2025

Ballia news
Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia news: बलिया जिले बैरिया थाना क्षेत्र के टेंगरही गांव में सोमवार को बिजली का खंभा गाड़ते समय एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, 37 वर्षीय आनंद पांडेय अपने घर के दरवाजे पर बिजली के तार खींचने के लिए लोहे का खंभा गाड़ रहे थे। इस दौरान खंभा लगाते समय वे संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़े और वहीं पड़ी ईंट से उनका सिर टकरा गया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिजन आनन-फानन में उन्हें सोनबरसा सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा, लेकिन परिजनों ने इंकार कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया।

मृतक के पिता महेश पांडेय लकवाग्रस्त हैं। आनंद मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं, जो अभी नाबालिग हैं। आनंद की मौत से परिवार का एकमात्र सहारा खत्म हो गया है।

11 Aug 2025 09:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: छिन गया परिवार का एकमात्र सहारा, बिजली का खंभा गाड़ते समय हादसा, युवक की मौत

