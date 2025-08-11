Ballia News: छिन गया परिवार का एकमात्र सहारा, बिजली का खंभा गाड़ते समय हादसा, युवक की मौत

Ballia news: बलिया जिले बैरिया थाना क्षेत्र के टेंगरही गांव में सोमवार को बिजली का खंभा गाड़ते समय एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, 37 वर्षीय आनंद पांडेय अपने घर के दरवाजे पर बिजली के तार खींचने के लिए लोहे का खंभा गाड़ रहे थे। इस दौरान खंभा लगाते समय वे संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़े और वहीं पड़ी ईंट से उनका सिर टकरा गया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।