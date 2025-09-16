Ballia News: बलिया में दो अध्यापकों से छिनैती, बदमाशों ने एक शिक्षक को मारी गोली, मौत

Ballia Murder News: बलिया जिले में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई दो गंभीर घटनाओं ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना दिया है। उभांव थाना क्षेत्र के शाहुनपुर गांव के पास अपाची बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने प्रधानाध्यापक देवेंद्र यादव और शिक्षिका कंचन सिंह पर हमला कर दिया। घटना के दौरान बदमाशों ने पहले प्रधानाध्यापक देवेंद्र यादव की सोने की चैन छीन ली। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें देवेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नाजुक हालत में इलाज हेतु अस्पताल रेफर किया जहां मौत हो गई।