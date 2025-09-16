Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: बलिया में दो अध्यापकों से छिनैती, बदमाशों ने एक शिक्षक को मारी गोली, मौत

उभांव थाना क्षेत्र के शाहुनपुर गांव के पास अपाची बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने प्रधानाध्यापक देवेंद्र यादव और शिक्षिका कंचन सिंह पर हमला कर दिया। घटना के दौरान बदमाशों ने पहले प्रधानाध्यापक देवेंद्र यादव की सोने की चैन छीन ली। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें देवेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नाजुक हालत में इलाज हेतु अस्पताल रेफर किया जहां मौत हो गई।

बलिया

Abhishek Singh

Sep 16, 2025

Ballia murder
Ballia murder, Pc: Patrika

Ballia Murder News: बलिया जिले में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई दो गंभीर घटनाओं ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना दिया है। उभांव थाना क्षेत्र के शाहुनपुर गांव के पास अपाची बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने प्रधानाध्यापक देवेंद्र यादव और शिक्षिका कंचन सिंह पर हमला कर दिया। घटना के दौरान बदमाशों ने पहले प्रधानाध्यापक देवेंद्र यादव की सोने की चैन छीन ली। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें देवेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नाजुक हालत में इलाज हेतु अस्पताल रेफर किया जहां मौत हो गई।

स्कूल से वापस लौटते समय हुआ घटना

इसी प्रकार नगर पंचायत बिल्थरारोड की वार्ड नंबर 6 की रहने वाली शिक्षिका राधिका वर्मा अपने घर जा रही थीं। तभी पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका चैन छीनकर फरार हो गए।

दोनों घटनाओं से इलाके में भारी डर व्याप्त है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और बदमाशों की तलाश में विशेष टीमें गठित की गई हैं। घटनाओं के कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हैं।

पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

16 Sept 2025 10:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बलिया में दो अध्यापकों से छिनैती, बदमाशों ने एक शिक्षक को मारी गोली, मौत

