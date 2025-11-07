Ballia News: आईपीएस की वर्दी पहन कर रहा था लोगों से ठगी, पत्नी ने ही खोल दी पोल

Ballia News: बलिया जिले की दोकटी थाना पुलिस ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से दो खाकी वर्दी, सफेद धातु के स्टार, अशोक स्तंभ, फर्जी पहचान पत्र और एक टैबलेट बरामद किया गया है।