Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: आईपीएस की वर्दी पहन कर रहा था लोगों से ठगी, पत्नी ने ही खोल दी पोल

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान सुधीर कुमार राम के रूप में हुई है, जिसने खुद को 2021 बैच राजस्थान कैडर का आईपीएस अधिकारी बताकर एक युवती से शादी की और लाखों रुपये दहेज में ले लिए।

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Nov 07, 2025

Ballia

Ballia News, Pc: Ballia Police

Ballia News: बलिया जिले की दोकटी थाना पुलिस ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से दो खाकी वर्दी, सफेद धातु के स्टार, अशोक स्तंभ, फर्जी पहचान पत्र और एक टैबलेट बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान सुधीर कुमार राम के रूप में हुई है, जिसने खुद को 2021 बैच राजस्थान कैडर का आईपीएस अधिकारी बताकर एक युवती से शादी की और लाखों रुपये दहेज में ले लिए।

पति की हरकतों से पत्नी को हुआ संदेह

मामला तब सामने आया जब पीड़िता को सुधीर की सच्चाई का पता चला। उसने दोकटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी कूट रचित प्रमाण पत्रों के सहारे लोगों को धोखा देता था।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से वर्दी, अशोक स्तंभ और फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुए।

पुलिस का कहना है कि सुधीर सोशल मीडिया के माध्यम से युवती के संपर्क में आया था। बाद में उसने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर उससे शादी कर ली। शादी के बाद वह युवती को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा।

फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 10:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: आईपीएस की वर्दी पहन कर रहा था लोगों से ठगी, पत्नी ने ही खोल दी पोल

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फर्जी आईपीएस ने युवती को प्रेमजाल में फंसाकर की शादी, वर्दी और फर्जी पहचान पत्र बरामद

fake marriage fraud bihar woman loots groom family Amroha
बलिया

Ballia News: बीएसए कार्यालय कुर्क करने का कोर्ट का आदेश, मचा हड़कंप

Ballia news
बलिया

बलिया की धरती पर अभाविप का महा समागम, गोरक्ष प्रांत का 65 वां प्रांत अधिवेशन होगा आयोजित

Up news, Ballia, sbvp
बलिया

आजादी के इतने सालों बाद भी परिवार के बाहर एक भी नेता पैदा नहीं कर पाई कांग्रेस: मंत्री दयाशंकर सिंह

what dayashankar singh say about akhilesh yadav and rahul gandhi
बलिया

Ballia News: बलिया में बारिश बनी आफत: पुरानी दीवार ढही, दो सगे भाई समेत तीन किशोर घायल

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.