Ballia News: आईपीएस की वर्दी पहन कर रहा था लोगों से ठगी, पत्नी ने ही खोल दी पोल

Ballia News, Pc: Ballia Police
Ballia News: बलिया जिले की दोकटी थाना पुलिस ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से दो खाकी वर्दी, सफेद धातु के स्टार, अशोक स्तंभ, फर्जी पहचान पत्र और एक टैबलेट बरामद किया गया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान सुधीर कुमार राम के रूप में हुई है, जिसने खुद को 2021 बैच राजस्थान कैडर का आईपीएस अधिकारी बताकर एक युवती से शादी की और लाखों रुपये दहेज में ले लिए।
मामला तब सामने आया जब पीड़िता को सुधीर की सच्चाई का पता चला। उसने दोकटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी कूट रचित प्रमाण पत्रों के सहारे लोगों को धोखा देता था।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से वर्दी, अशोक स्तंभ और फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुए।
पुलिस का कहना है कि सुधीर सोशल मीडिया के माध्यम से युवती के संपर्क में आया था। बाद में उसने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर उससे शादी कर ली। शादी के बाद वह युवती को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा।
फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
