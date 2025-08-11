Ballia News: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हुआ खुलासा

Ballia crime news: बलिया जिले के अतरडरिया गांव निवासी अनिल चौहान हत्याकांड का पुलिस ने पांचवें दिन खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी अनिता चौहान और उसके प्रेमी दिलीप चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने दिलीप की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया।
थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि बीते बुधवार को अतरडरिया गांव के चकनी पुल के नीचे 35 वर्षीय अनिल चौहान का शव मिला था, जिसकी गर्दन पर चोट के गहरे निशान थे। मृतक की मां सुनीत देवी ने बहू अनिता और दिलीप पर हत्या का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू हुई।
जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को सहतवार स्टेशन की ओर जाने वाले तिराहे पर बालक ब्रह्म बाबा स्थान से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अनिता ने कबूल किया कि पति अनिल बाहर नौकरी करते थे और उसका पिछले दो साल से पड़ोसी देवर दिलीप चौहान से संबंध था। दोनों पहले मुंबई भाग गए थे, लेकिन पति की शिकायत पर लौटना पड़ा। इसके बाद पति से छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने बातचीत के बहाने अनिल को बुलाकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और शव को चकनी पुल के पोखरे में फेंक दिया।