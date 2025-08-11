Ballia News: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हुआ खुलासा

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को सहतवार स्टेशन की ओर जाने वाले तिराहे पर बालक ब्रह्म बाबा स्थान से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अनिता ने कबूल किया कि पति अनिल बाहर नौकरी करते थे और उसका पिछले दो साल से पड़ोसी देवर दिलीप चौहान से संबंध था। दोनों पहले मुंबई भाग गए थे, लेकिन पति की शिकायत पर लौटना पड़ा। इसके बाद पति से छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने बातचीत के बहाने अनिल को बुलाकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और शव को चकनी पुल के पोखरे में फेंक दिया।