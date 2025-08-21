Ballia News: खाना बनाने को ले कर हुए विवाद में पत्नी ने पति को मारा चाकू, मची सनसनी

Ballia News: बलिया जिले के रसड़ा कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महावीर अखाड़ा मोहल्ले में पति-पत्नी के बीच खाना बनाने को लेकर हुआ विवाद हिंसक झगड़े में तब्दील हो गया। गुस्से में पत्नी ने सब्जी काटने वाले चाकू से पति के सीने पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, लालबुची देवी ने अपने पति संजय कुमार, दो बेटियों और एक बेटे के लिए खिचड़ी बनाई थी। इसी दौरान संजय घर पर आटा लेकर आया और रोटी बनाने की जिद करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामूली नोकझोंक ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और लालबुची ने पति पर चाकू से हमला कर दिया।
घायल संजय को तत्काल रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मऊ रेफर कर दिया।
मोहल्लेवासियों का कहना है कि इस दंपती के बीच पहले भी कई बार घरेलू विवाद हो चुके हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।
इस संबंध में रसड़ा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामला घरेलू विवाद से जुड़ा है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।