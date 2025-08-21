Ballia News: खाना बनाने को ले कर हुए विवाद में पत्नी ने पति को मारा चाकू, मची सनसनी

जानकारी के अनुसार, लालबुची देवी ने अपने पति संजय कुमार, दो बेटियों और एक बेटे के लिए खिचड़ी बनाई थी। इसी दौरान संजय घर पर आटा लेकर आया और रोटी बनाने की जिद करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामूली नोकझोंक ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और लालबुची ने पति पर चाकू से हमला कर दिया।