बलिया

Ballia News: बलिया में युवक की गोली मार कर हत्या, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

हल्दी थाना क्षेत्र के नीरूपुर ढाले के पास रविवार देर रात जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवक को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील यादव (35) पुत्र शिवशंकर यादव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, सुनील की शादी छह माह पहले ही हुई थी।

Abhishek Singh

Sep 21, 2025

Ballia Murder News: बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र के नीरूपुर ढाले के पास रविवार देर रात जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवक को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील यादव (35) पुत्र शिवशंकर यादव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, सुनील की शादी छह माह पहले ही हुई थी।

गोली युवक के सीने में लगी। परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई।

हत्या क्यों हुई अभी तक जानकारी नहीं

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोली कैसे और क्यों चली। मृतक के परिजन भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। एक युवक से पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसके बयान भी साफ नहीं हैं। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

