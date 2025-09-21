Ballia News: बलिया में युवक की गोली मार कर हत्या, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोली कैसे और क्यों चली। मृतक के परिजन भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। एक युवक से पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसके बयान भी साफ नहीं हैं। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।