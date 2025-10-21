Ballia News:बलिया में युवक की संदिग्ध हालात में मौत, रेलवे ट्रैक किनारे मिला खून से लथपथ शव, हत्या की आशंका

सहतवार कस्बे के बंझा रेलवे ढाले के पास मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सोनू चौहान (21) पुत्र (परिजन का नाम उपलब्ध नहीं) के रूप में हुई है। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। less than 1 minute read