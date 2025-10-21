Ballia News:बलिया में युवक की संदिग्ध हालात में मौत, रेलवे ट्रैक किनारे मिला खून से लथपथ शव, हत्या की आशंका

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia News: बलिया जिले के सहतवार कस्बे के बंझा रेलवे ढाले के पास मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सोनू चौहान (21) पुत्र (परिजन का नाम उपलब्ध नहीं) के रूप में हुई है। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, सोनू सहतवार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर चार का निवासी था। दीपावली की शाम वह घर से यह कहकर निकला था कि थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। सुबह टहलने निकले लोगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने शव के पास मिले मोबाइल से युवक की शिनाख्त की और परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। घटना स्थल से करीब दस मीटर की दूरी पर खून के निशान भी मिले हैं, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि सोनू की हत्या कहीं और कर शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंका गया है।
सूचना पर सहतवार थाना प्रभारी दिनेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस ने मृतक का मोबाइल कब्जे में लेकर घटना के विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।
घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग