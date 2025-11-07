फर्जी आईपीएस ने युवती को प्रेमजाल में फंसाकर की शादी, वर्दी और फर्जी पहचान पत्र बरामद

प्यार के नाम पर बड़ा खेल! AI Generated Image
बलिया के दोकटी पुलिस ने शुक्रवार को सुधीर राम को गिरफ्तार किया, जिसने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर एक युवती से धोखे से शादी की थी। आरोपी के पास से पुलिस ने आईपीएस की वर्दी, उस पर लगे स्टार और अशोक स्तंभ, पहचान पत्र, आधार कार्ड और टैबलेट बरामद किया।
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता, गोपालगंज की रहने वाली एक विवाहिता, ने आरोप लगाया कि सुधीर राम ने कूटरचित पहचान पत्र बनाकर खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर शादी की। जब युवती ने शंका जताई और विरोध किया, तो आरोपी ने फर्जी वर्दी और पहचान का दिखावा करते हुए धमकी दी कि शादी को कोई रद्द नहीं कर सकता और परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
दोकटी थाना प्रभारी अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने उपनिरीक्षक रंजीत कुमार और अन्य हमराहियों के साथ अभियुक्त को वाजिदपुर ढ़ाला के पास से गिरफ्तार किया। सीओ फहीम कुरैशी ने बताया कि पूछताछ में सुधीर राम ने दावा किया कि वह राजस्थान 2021 बैच का आईपीएस अफसर है। उसने महाराष्ट्र के निश्चल नाम का फर्जी आईडी बनाकर लोगों को भ्रमित किया और अपनी तैनाती धौलपुर बताई। पुलिस का कहना है कि आरोपी का परिवार वर्षों से कोलकाता में रहता है।
अब पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग