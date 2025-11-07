फर्जी आईपीएस ने युवती को प्रेमजाल में फंसाकर की शादी, वर्दी और फर्जी पहचान पत्र बरामद

दोकटी थाना प्रभारी अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने उपनिरीक्षक रंजीत कुमार और अन्य हमराहियों के साथ अभियुक्त को वाजिदपुर ढ़ाला के पास से गिरफ्तार किया। सीओ फहीम कुरैशी ने बताया कि पूछताछ में सुधीर राम ने दावा किया कि वह राजस्थान 2021 बैच का आईपीएस अफसर है। उसने महाराष्ट्र के निश्चल नाम का फर्जी आईडी बनाकर लोगों को भ्रमित किया और अपनी तैनाती धौलपुर बताई। पुलिस का कहना है कि आरोपी का परिवार वर्षों से कोलकाता में रहता है।