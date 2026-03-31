बुरा फंसे हेडमास्टर साहब! 59 अंकों की हेराफेरी पड़ी भारी, 20 साल बाद बर्खास्त

बलिया: बेसिक शिक्षा विभाग में एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां करीब 20 वर्षों से सेवा दे रहे एक प्रधानाध्यापक को बर्खास्त किया गया है। विभाग की जांच में सामने आया कि प्रधानाध्यापक ने फर्जी अंकपत्र के सहारे सरकारी नौकरी ली थी। घटना की जानकारी होने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को अमान्य कर दिया है और उसे नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही वेतन वसूली के भी निर्देश जारी किया गया है।