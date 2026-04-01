पिता ने खिड़की से झांककर देखा भयानक मंजर, फंदे से लटक रही थी बेटे की लाश, पत्नी से होता था विवाद

थाना अध्यक्ष संजय शुक्ला ने बताया कि घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को फंदे से उतर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि परिवार के भी बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, विभिन्न पहलुओं पर इस मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि युवक द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया इस बात की पूरी जानकारी नहीं हो सकी है।