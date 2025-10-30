बिहार चुनाव में महागठबंधन को दिखाई दे रही हार, इसलिए बढ़ रही परेशानी : दानिश आजाद अंसारी

उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाचार एजेंसी IANS से बात करते हुए कहा, 'महागठबंधन को जनता नाकार रही है और वे हार रहे हैं, इसीलिए इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। बिहार की जनता ने कांग्रेस और विपक्षी दलों दोनों को पूरी तरह से नकार दिया है, इसीलिए ये लोग गलत बयान दे रहे हैं।