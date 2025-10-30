बीमा पॉलिसी बनी हत्या की वजह, मां ने 25 साल के बेटे को प्रेमी के संग मिलकर मार डाला

साजिश के तहत मां ने बेटे को घर बुलाया। इसके बाद वह उसे लेकर एक स्थान पर गई, जहां पर ऋषि और मयंक पहले से मौजूद थे। दोनों प्रदीप के सिर पर हथौड़ी से वार कर दिया। शव को हाइवे किनारे फेंक दिया, जिससे की हत्या हादसा लगे। इधर, परिजन प्रदीप की खोजबीन में जुट गए। लेकिन, प्रदीप का कही पता नहीं लगा। परिजनों ने पुलिस को प्रदीप के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। इसी दौरान हाईवे किनारे पड़ा एक शव मिला, जो कि प्रदीप का था। परिजनों ने तहरीर में मयंक कटियार औऱ ऋषि कटियार को नामजद करवाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।