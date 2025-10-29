हाईवे पर मच गई मछलियों की लूट, थैला भर-भरकर घर ले गए लोग

घटना बुधवार की सुबह कानपुर-दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे की है। यहां पर एक मछलियों से भरा ट्रक पलट गया। यह खबर तुरंत आसपास के क्षेत्र में फैल गई। मछलियों के शौकीन हाईवे की तरफ दौड़ गए। लोग थैला लेकर मछलियों को इकट्ठा करने लगे। जो व्यक्ति जितना ले जा सका उतनी मछलियां लादकर ले गया। पूरे हाईवे पर मछलियां लूटने वाले लोगों की भीड़ लगी रही है।