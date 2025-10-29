Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

हाईवे पर मच गई मछलियों की लूट, थैला भर-भरकर घर ले गए लोग

कानपुर में हाईवे पर मछलियों की लूट मच गई। लोग थैला भर-भरकर मछलियां लूट कर ले गए, जिसे जितनी मिली वह थैला भर-भरकर ले जाता रहा। मछलियों की लूट की वजह से हाईवे पर जाम लग गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 29, 2025

यूपी के हाईवे पर मची मछलियों की लूट, PC- X

कानपुर : कानपुर के हाईवे पर मछलियों की लूट मच गई। हर कोई बस मछलियों की लूट में जुटा था। पास में ही खड़े ड्राइवर और क्लीनर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि उनका ट्रक हाईवे पर पलट गया था। वहां बस खड़े होकर अपना नुकसान देख रहे थे।

घटना बुधवार की सुबह कानपुर-दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे की है। यहां पर एक मछलियों से भरा ट्रक पलट गया। यह खबर तुरंत आसपास के क्षेत्र में फैल गई। मछलियों के शौकीन हाईवे की तरफ दौड़ गए। लोग थैला लेकर मछलियों को इकट्ठा करने लगे। जो व्यक्ति जितना ले जा सका उतनी मछलियां लादकर ले गया। पूरे हाईवे पर मछलियां लूटने वाले लोगों की भीड़ लगी रही है।

बस देखते रह गए लोडर और ड्राइवर

लोडर में केवल ड्राइवर और क्लीनर मौजूद थे, जो चाहकर भी मछलियों को चोरी होने से रोक नहीं पाए। उनकी बेबसी साफ झलक रही थी। मछली बटोरने वालों की भीड़ के चलते हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।

पुलिस के आते ही हाईवे पर मची भगदड़

हाईवे पर ट्रक पलटने की खबर पुलिस तक पहुंची। इसके बाद मछलियां लूटने की वजह से पूरे हाईवे पर जाम लग गया। वाहन निकल ही नहीं पा रहे थे। सूचना पाकर जैसे ही पुलिस पहुंची हाईवे पर भगदड़ मच गई। लोग अपना-अपना थैला लेकर इधर-उधर भागने लगे और गांव की ओर रवाना हो गए।

सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'कनपुरियों में मांगुर लूटने का पुराना चलन है, अगर आप पूछेंगे कि काहे लूट रहे तो तो आपसे कह देंगे, 'अबे डाक्टर बताइस है कि ओमेगा थ्री की बहुत कमी हो गई हमाये।'

ये भी पढ़ें

यूपी का एक ऐसा गांव, जहां गुटखा-बीड़ी-शराब छोड़िए… प्याज-लहसुन तक नहीं खाते लोग, 5000 है आबादी
सहारनपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 06:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / हाईवे पर मच गई मछलियों की लूट, थैला भर-भरकर घर ले गए लोग

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘काश तुमको छोड़कर ना जाते बेटे, लौट आओ’, शव को एकटक निहारते हुए रोती रही मां, मामला जानकर आ जाएंगे आंसू!

class 11th student committed suicide in kanpur
कानपुर

गजब: ‘रात में सपना’ की बात सुन किशोर फांसी के फंदे पर लटक दी जान, गूगल सर्च से हुआ खुलासा

मृतक परिजनों में छाया मातम (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

मोंथा तूफान का कहर: इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, आंधी चलने की चेतावनी

मोंथा तूफान का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

राज्यपाल की सख्त टिप्पणी: सीएसए कानपुर के कुलपति ने दिया इस्तीफा, इन्हें दिया गया चार्ज

सीएसए कानपुर परिसर में गंदगी, कुलपति ने दिया इस्तीफा (फोटो सोर्स- X CSA Kanpur)
कानपुर

संपत्ति का लालच: ससुर और पत्नी की हत्या के लिए दिया सुपारी, दामाद सहित तीन गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्ता में सुपारी किलर (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.