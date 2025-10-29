हाईवे पर मच गई मछलियों की लूट, थैला भर-भरकर घर ले गए लोग

यूपी के हाईवे पर मची मछलियों की लूट, PC- X
कानपुर : कानपुर के हाईवे पर मछलियों की लूट मच गई। हर कोई बस मछलियों की लूट में जुटा था। पास में ही खड़े ड्राइवर और क्लीनर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि उनका ट्रक हाईवे पर पलट गया था। वहां बस खड़े होकर अपना नुकसान देख रहे थे।
घटना बुधवार की सुबह कानपुर-दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे की है। यहां पर एक मछलियों से भरा ट्रक पलट गया। यह खबर तुरंत आसपास के क्षेत्र में फैल गई। मछलियों के शौकीन हाईवे की तरफ दौड़ गए। लोग थैला लेकर मछलियों को इकट्ठा करने लगे। जो व्यक्ति जितना ले जा सका उतनी मछलियां लादकर ले गया। पूरे हाईवे पर मछलियां लूटने वाले लोगों की भीड़ लगी रही है।
लोडर में केवल ड्राइवर और क्लीनर मौजूद थे, जो चाहकर भी मछलियों को चोरी होने से रोक नहीं पाए। उनकी बेबसी साफ झलक रही थी। मछली बटोरने वालों की भीड़ के चलते हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।
हाईवे पर ट्रक पलटने की खबर पुलिस तक पहुंची। इसके बाद मछलियां लूटने की वजह से पूरे हाईवे पर जाम लग गया। वाहन निकल ही नहीं पा रहे थे। सूचना पाकर जैसे ही पुलिस पहुंची हाईवे पर भगदड़ मच गई। लोग अपना-अपना थैला लेकर इधर-उधर भागने लगे और गांव की ओर रवाना हो गए।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'कनपुरियों में मांगुर लूटने का पुराना चलन है, अगर आप पूछेंगे कि काहे लूट रहे तो तो आपसे कह देंगे, 'अबे डाक्टर बताइस है कि ओमेगा थ्री की बहुत कमी हो गई हमाये।'
