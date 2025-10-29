यूपी का एक ऐसा गांव, जहां गुटखा-बीड़ी-शराब छोड़िए… प्याज-लहसुन तक नहीं खाते लोग, 5000 है आबादी

सहारनपुर : आज के दौर में मादक पदार्थों की चपेट में लगभग हर परिवार आ चुका है। हर घर में लगभग कोई न कोई किसी मादक पदार्थ का सेवन करता मिल ही जाएगा। लेकिन, अगर हम आपसे कहें कि एक घर या परिवार नहीं पूरा का पूरा एक गांव ऐसा है जो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता तो शायद आपको विश्वास हो जाए। लेकिन, इस गांव में लोग प्याज-लहसुन तक नहीं खाते। इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन, यह सच है इस गांव में कोई भी लहसुन-प्याज तक नहीं खाता। गांव का नाम है- मिरगपुर।