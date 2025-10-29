गजब: ‘रात में सपना’ की बात सुन किशोर फांसी के फंदे पर लटक दी जान, गूगल सर्च से हुआ खुलासा

आरव गूगल पर सर्च करके जानकारी प्राप्त कर रहा था। उपाय के विषय में भी जानकारी प्राप्त की, बीमारी के लक्षण, बचाव के तरीके और उपचार कैसे हो सकता है? लेकिन उसने इस विषय में घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। उसने अपनी बहन मान्या को एक बार जरूर बताया था कि उसे डरावने सपने आते हैं। कुछ लोगों के चेहरे भी नजर आते हैं। वह कहता है या तो खुद जान दे दो या परिवार वालों को मार डालो। इस पर अपनी जान देने का निश्चय किया और घर में अकेले रहने के दौरान फांसी पर लटक कर जान दे दी। कोहना थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।