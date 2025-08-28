Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: कई थानाध्यक्षों का कार्यक्षेत्र बदला, पुलिस महकमे में हलचल

निरीक्षक राकेश उपाध्याय को मॉनिटरिंग सेल से हटाकर प्रभारी निरीक्षक बांसडीह कोतवाली की कमान दी गई है। प्रभारी निरीक्षक दोकटी को विशेष जांच प्रकोष्ठ में भेजते हुए उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल को थानाध्यक्ष दोकटी बनाया गया है।

बलिया

Abhishek Singh

Aug 28, 2025

Ballia news
Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia Police: बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए बलिया और बांसडीह कोतवाल समेत कई थानाध्यक्षों का स्थानांतरण किया है। यह कार्रवाई विभागीय गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बांसडीह कोतवाल के खिलाफ मीडियाकर्मियों का आंदोलन और बलिया कोतवाल का पैदल होना भाजपा नेता मुन्ना बहादुर सिंह प्रकरण से जोड़ा जा रहा है।

स्थानांतरण सूची के अनुसार बांसडीह कोतवाल संजय कुमार सिंह को मॉनिटरिंग सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बलिया शहर कोतवाल को पुलिस लाइन भेजते हुए क्षितिज त्रिपाठी को नया कोतवाल बनाया गया है। नरही थाने के प्रभारी निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी को प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल और उनकी जगह उप निरीक्षक बीरेंद्र कुमार सिंह को थानाध्यक्ष नरही नियुक्त किया गया है।

निरीक्षक राकेश उपाध्याय को मॉनिटरिंग सेल से हटाकर प्रभारी निरीक्षक बांसडीह कोतवाली की कमान दी गई है। प्रभारी निरीक्षक दोकटी को विशेष जांच प्रकोष्ठ में भेजते हुए उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल को थानाध्यक्ष दोकटी बनाया गया है।

इसी क्रम में खेजूरी थानाध्यक्ष दिनेश पाठक को चितबड़ागांव, चितबड़ागांव थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह को हल्दी, हल्दी थानाध्यक्ष विश्वदीप सिंह को फेफना, दुबहर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार को खेजूरी और बांसडीह रोड थानाध्यक्ष अजयपाल को दुबहर का प्रभार सौंपा गया है।

इसके अलावा प्रशांत कुमार चौधरी को प्रभारी मीडिया सेल, थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे को पीआरओ पुलिस अधीक्षक और फेफना थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी को नगरा थानाध्यक्ष बनाया गया है।

28 Aug 2025 10:59 pm

