Ballia News: कई थानाध्यक्षों का कार्यक्षेत्र बदला, पुलिस महकमे में हलचल

Ballia Police: बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए बलिया और बांसडीह कोतवाल समेत कई थानाध्यक्षों का स्थानांतरण किया है। यह कार्रवाई विभागीय गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बांसडीह कोतवाल के खिलाफ मीडियाकर्मियों का आंदोलन और बलिया कोतवाल का पैदल होना भाजपा नेता मुन्ना बहादुर सिंह प्रकरण से जोड़ा जा रहा है।