Ballia News: छात्राओं की मौत में एसडीओ, जेई नपे

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी के प्रबंध निदेशक शम्भु कुमार ने हनुमानगंज के प्रभारी जेई आशुतोष पांडेय और एसडीओ अनिल राम को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने दोनों इंजीनियरों को मुख्य अभियंता प्रयागराज कार्यालय से सम्बंद्ध किया है। अपने आदेश में एमडी ने कहा है कि अनुरक्षण की कार्रवाई नहीं करने तथा जिला प्रशासन के संज्ञान में लाकर बिजली आपूर्ति बंद नहीं करने से यह दुर्घटना हुई है। उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।