Ballia News: छात्राओं की मौत में एसडीओ, जेई नपे

Ballia News: बलिया जिले में करंट की चपेट में आकर बुधवार को हुई दो बहनों की मौत के मामले में पूर्वांचाल विद्युत वितरण के एमडी ने जेई और एसडीओ को सस्पेंड कर दिया। दोनों के खिलाफ सुखपुरा थाने में लापरवाही का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
शहर से सटे जीराबस्ती निवासी हरेराम यादव की दो बेटियां 15 वर्षीय अल्का तथा 12 वर्षीय आंचल बुधवार को स्कूल से घर लौट रही थीं। रास्ते पर हुए जलजमाव के बीच से होकर गुजरते समय उसमें टूटकर गिरे बिजली के तार की जद में आकर दोनों की मौत हो गई। इस मामले में हरेराम की पत्नी सुनीता की तहरीर पर सुखपुरा पुलिस ने जेई और एसडीओ के खिलाफ देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी के प्रबंध निदेशक शम्भु कुमार ने हनुमानगंज के प्रभारी जेई आशुतोष पांडेय और एसडीओ अनिल राम को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने दोनों इंजीनियरों को मुख्य अभियंता प्रयागराज कार्यालय से सम्बंद्ध किया है। अपने आदेश में एमडी ने कहा है कि अनुरक्षण की कार्रवाई नहीं करने तथा जिला प्रशासन के संज्ञान में लाकर बिजली आपूर्ति बंद नहीं करने से यह दुर्घटना हुई है। उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।