टेंट कारोबारी की गला दबाकर की हत्या, इस वजह से उठ रहे कई सवाल, पुलिस ने तीन को पकड़ा

गुरुवार को पुलिस ने हल्दी–सोनवानी मार्ग से तीनों आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि कवर का रंग गलत लग जाने पर अजीत पैसे की मांग करने लगा। इसी विवाद में तीनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए हाथ-पैर बाइक में बांधकर नदी में फेंक दिया। हत्या की वजह सिर्फ कवर के रंग को लेकर स्थानीय लोगों को हजम नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अजीत और पीयूष के बीच गहरी दोस्ती थी। यहां तक कि अनीश की बहन की शादी की पूरी जिम्मेदारी भी पीयूष संभाल रहा था।