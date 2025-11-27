Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

टेंट कारोबारी की गला दबाकर की हत्या, इस वजह से उठ रहे कई सवाल, पुलिस ने तीन को पकड़ा

बलिया जिले में टेंट कारोबारी अजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हत्या की वजह को लेकर क्षेत्र के लोगों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बलिया

image

Krishna Rai

Nov 27, 2025

Tent businessman murder

बलिया में टेंट कारोबारी की हत्या

बलिया जिले में टेंट कारोबारी अजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हत्या की वजह को लेकर क्षेत्र के लोगों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 23 नवंबर को परसिया निवासी अजीत सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट हल्दी थाने में दर्ज कराई गई थी। जांच के लिए चार टीमों को लगाया गया। तीसरे दिन मंगलवार को गंगापुर गंगा घाट पर नदी में एक बाइक से बंधा हुआ शव मिला। शिनाख्त अजीत सिंह के रूप में हुई।

शादी में टेंट लगाने को लेकर विवाद

अजीत के छोटे भाई चंदन सिंह ने तहरीर में बताया कि 22 नवंबर को मझौवा गांव में अनीश सिंह की बहन की शादी में टेंट लगाने का काम दिया गया था। रात करीब एक बजे कुर्सी और सोफा के कवर के रंग को लेकर अजीत और तीनों युवकों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा

गुरुवार को पुलिस ने हल्दी–सोनवानी मार्ग से तीनों आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि कवर का रंग गलत लग जाने पर अजीत पैसे की मांग करने लगा। इसी विवाद में तीनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए हाथ-पैर बाइक में बांधकर नदी में फेंक दिया। हत्या की वजह सिर्फ कवर के रंग को लेकर स्थानीय लोगों को हजम नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अजीत और पीयूष के बीच गहरी दोस्ती थी। यहां तक कि अनीश की बहन की शादी की पूरी जिम्मेदारी भी पीयूष संभाल रहा था।

लोगों का कहना है कि इतनी मामूली बात पर जिगरी दोस्त की हत्या करना अविश्वसनीय है। कई ग्रामीणों का मानना है कि मामले में कोई और बड़ा कारण या किसी चौथे व्यक्ति की भूमिका छिपाई जा रही है।

परिवार में मातम का माहौल

अजीत की पत्नी वाराणसी में अपने बच्चों को पढ़ाती है। वह अक्सर गांव आती-जाती थी। अजीत भी अकसर पीयूष के गांव मझौवा में रहता था और दोस्तों के साथ पार्टी करता था। अजीत की अचानक मौत से परिवार सदमे में है और ग्रामीण भी घटना को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 10:35 pm

Published on:

27 Nov 2025 10:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / टेंट कारोबारी की गला दबाकर की हत्या, इस वजह से उठ रहे कई सवाल, पुलिस ने तीन को पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia News: महिला को घायल कर दुष्कर्म करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर

बलिया

Ballia News: पति कर रहा था दूसरी शादी, अचानक धमक पड़ी पहली पत्नी और फिर

बलिया

Ballia News: न्यायालय परिसर में युवक ने खुद को मारा ब्लेड, मचा हड़कंप

Ballia news
बलिया

Ballia News: टेंट कारोबारी की हत्या, शव बाइक से बांधकर नदी में फेंका, इलाके में हड़कंप

Ballia news
बलिया

Ballia News: बलिया में समाए दो मकान, कई लोग बेघर

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.