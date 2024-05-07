14 स्वामी आत्मानंद स्कूल अब बनेंगे पीएमश्री स्कूल, केंद्र सरकार से मिलेगी राशि

PMShree School बालोद जिले के 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल अब पीएमश्री स्कूल बनेंगे, जिसके लिए स्कूलों की सूची भी सरकार ने जारी कर दी है। दरअसल कांग्रेस सरकार में जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए थे पर अब यह पीएमश्री स्कूल बनेंगे। वर्तमान में जिले में कुल 8 स्कूल हैं, जो पीएमश्री स्कूल के रुप में बीते एक साल से संचालित हो रहे हैं। वहीं अब 14 नए पीएमश्री स्कूल खुलने से इसकी संख्या 22 हो जाएगी।