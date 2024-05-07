14 स्वामी आत्मानंद स्कूल अब बनेंगे पीएमश्री स्कूल, केंद्र सरकार से मिलेगी राशि

PMShree School बालोद जिले के 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल अब पीएमश्री स्कूल बनेंगे, जिसके लिए स्कूलों की सूची भी सरकार ने जारी कर दी है। दरअसल कांग्रेस सरकार में जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए थे पर अब यह पीएमश्री स्कूल बनेंगे। वर्तमान में जिले में कुल 8 स्कूल हैं, जो पीएमश्री स्कूल के रुप में बीते एक साल से संचालित हो रहे हैं। वहीं अब 14 नए पीएमश्री स्कूल खुलने से इसकी संख्या 22 हो जाएगी।
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल डौंडीलोहारा, डौंडी, सुरेगांव, दल्लीराजहरा, बालोद, गुरुर, अरमरीकला, कन्नेवाड़ा, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल लाटाबोड़, अर्जुन्दा, पुरुर, चिखलाकसा, बालोद।
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विकासखंड - स्कूल
बालोद - शासकीय प्राथमिक शाला जगतरा, शिकारीपारा
डौंडी - आड़ेझर
डौंडीलोहारा - संबलपुर, प्राथमिक शाला डौंडीलोहरा
गुंडरदेही - सिरसिदा, प्राथमिक शाला गुंडरदेही
गुरुर - भिरई
पीएमश्री योजना के तहत चयनित स्कूलों को डेवलप किया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए धनराशि की कमी नहीं आएगी, क्योंकि इन स्कूलों को सीधे केंद्र सरकार से फंड दिया जाएगा। योजना के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। चयनित स्कूलों को केंद्र सरकार से सीधे राशि मिलने का इंतजार है। हालांकि जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल पूरी तरह से सर्वसुविधायुक्त हैं। यहां डेवलप करने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है।
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