kabutar Ki Bali: बालोद में कबूतर की कथित बलि से ग्रामीण नाराज, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

kabutar News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडीलोहारा क्षेत्र के तुएगोंदी गांव में आज 20 जून को आदिवासी समाज द्वारा देवजातरा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन से पहले ही इलाके में एक विवादित घटना सामने आने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार, पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के पास बड़ेजुेगेरा क्षेत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कबूतर की कथित बलि दिए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा अभी तक नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर कबूतर की बलि दी गई थी और खून के निशान भी देखे गए हैं, जिससे आक्रोश फैल गया।