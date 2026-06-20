kabutar Ki Bali: बालोद में कबूतर की कथित बलि से ग्रामीण नाराज, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

बालोद में कबूतर की कथित बलि से तनाव का माहौल (Photo Patrika)
kabutar News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडीलोहारा क्षेत्र के तुएगोंदी गांव में आज 20 जून को आदिवासी समाज द्वारा देवजातरा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन से पहले ही इलाके में एक विवादित घटना सामने आने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार, पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के पास बड़ेजुेगेरा क्षेत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कबूतर की कथित बलि दिए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा अभी तक नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर कबूतर की बलि दी गई थी और खून के निशान भी देखे गए हैं, जिससे आक्रोश फैल गया।
घटना के बाद शुक्रवार सुबह ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच वाद-विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, हालांकि कुछ समय बाद स्थिति को शांत करा लिया गया। बावजूद इसके, क्षेत्र में तनाव और असंतोष का माहौल बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि घटना की सच्चाई की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की गई है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है।
घटना के बाद शुक्रवार सुबह ग्रामीणों और पुलिस के बीच बहस और वाद-विवाद की स्थिति भी बन गई। ग्रामीणों ने मौके पर नाराजगी जताई, जबकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण जरूर रहा, लेकिन अधिकारियों और स्थानीय लोगों की समझाइश के बाद स्थिति को शांत करा लिया गया।
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने तुरंत क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है।
अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए और शांति बनाए रखी जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित करने की संभावना भी जताई जा रही है, जो घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों की जांच करेगी।
घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का माहौल है। ग्रामीण इस मामले को लेकर स्पष्टता चाहते हैं, वहीं प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके।
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