बालोद

चोरी कांड का खुलासा: दो घरों में ताला तोड़कर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 8.52 लाख के जेवरात जब्त

Crime News: पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन मेे पुलिस को सफलता मिली है। ग्राम झलमला में चोरी के दो प्रकरण के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है।

बालोद

image

Khyati Parihar

Jan 22, 2026

दो चोरी का आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

दो चोरी का आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन मेे पुलिस को सफलता मिली है। ग्राम झलमला में चोरी के दो प्रकरण के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लक्षमण ठाकुर पिता गंगूराम (30) निवासी खैरतरई वर्तमान पता डौंडीलोहारा है। आरोपी के कब्जे से चोरी के सोने चांदी के जेवरात, नगदी रकम 4,000 रुपए सहित घटना प्रयुक्त मोटर सइकिल एवं लोहे की हथौड़ी जब्त की गई। इसकी कीमत 8 लाख 52 हजार 450 रुपए है।

पहले प्रकरण में प्रार्थी राकेश कुमार ठाकुर पिता हरिराम ठाकुर (42) शांतिनगर घोटिया चौक झलमला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि दोनों पति-पत्नी शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं। सुबह 9.30 बजे दोनों बच्चे स्कूल जाने के बाद घर में ताला लगाकर ड्यूटी चले गए।

शाम स्कूल से लौटते समय पत्नी ने फोन से बताया कि घर का दरवाजा खुला है। आलमारी एवं दीवान पलंग खुला है। सामान अस्त व्यस्त है। घर पहुंचकर देखा तो ताला टूटाा था। चोरी होने के अंदेशा पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर जांच की। अज्ञात चोर लॉक तोडक़र दीवान पलंग एवं आलमारी में रखे 7 लाख 91 हजार रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिया था।

दूसरे मामले में प्रार्थिया नम्रता देवी पति स्व.निर्भय लाल तारम (55) पता शांतिनगर घोटिया चौक झलमला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके अनुसार चोरी 19 जनवरी को हुई। अज्ञात चोर दीवार फांदकर सामने चैनल गेट एवं दरवाजा में लगा ताला तोडक़र चोरी की। नकदी 4000 रुपए चोरी हुई।

आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया

पुलिस ने निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा व साइबर सेल से एक विषेष टीम गठित की थी। संदेही लक्ष्मण सिंग ठाकुर को अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। उसने बताया कि राइस मिल के पास अपनी बाइक खड़ी कर झलमला के धमतरी रोड किनारे दो मकान का ताला तोडक़र जेवरात और नकदी चोरी की। जेवरात किराए के घर डौंडीलोहारा में रख दिया। पुलिस जेवरात बरामद कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

Updated on:

22 Jan 2026 02:11 pm

Published on:

22 Jan 2026 02:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / चोरी कांड का खुलासा: दो घरों में ताला तोड़कर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 8.52 लाख के जेवरात जब्त

बालोद

छत्तीसगढ़

