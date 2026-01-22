चोरी कांड का खुलासा: दो घरों में ताला तोड़कर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 8.52 लाख के जेवरात जब्त

Crime News: पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन मेे पुलिस को सफलता मिली है। ग्राम झलमला में चोरी के दो प्रकरण के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लक्षमण ठाकुर पिता गंगूराम (30) निवासी खैरतरई वर्तमान पता डौंडीलोहारा है। आरोपी के कब्जे से चोरी के सोने चांदी के जेवरात, नगदी रकम 4,000 रुपए सहित घटना प्रयुक्त मोटर सइकिल एवं लोहे की हथौड़ी जब्त की गई। इसकी कीमत 8 लाख 52 हजार 450 रुपए है।