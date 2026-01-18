Crime News: ओडिशा-भिलाई के बीच सक्रिय वाहन चोरी रैकेट का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपी को दबोचा, 4 वाहन जब्त

आरोपियों ने खुलासा किया कि वे ओडिशा से मोटरसाइकिल चोरी कर भिलाई में बेचते थे, जबकि भिलाई से चोरी की गई बाइक ओडिशा में खपाई जाती थी, ताकि पुलिस तक सुराग न पहुंचे। चोरी के वाहनों को सिविक सेंटर की झाड़ियों और सेक्टर-छह एलआईसी कार्यालय के पास खंडहर में छिपाकर रखा जाता था। आरोपियों की निशानदेही पर नेवई, भिलाई और ओडिशा थाना क्षेत्र से जुडी चार बाइक बरामद की गईं।