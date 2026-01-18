Crime News: ओडिशा-भिलाई के बीच सक्रिय वाहन चोरी रैकेट का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपी को दबोचा, 4 वाहन जब्त

अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Crime News: ओडिशा से चोरी कर भिलाई में और भिलाई से चोरी कर ओडिशा में वाहन खपाने वाले अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चार चोरी की दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। दोनों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि 13 दिसंबर 2025 को अजय सिंह ने भिलाई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक शनिचरी बाजार, रूआबांधा से सब्जी खरीदते समय उनकी बाइक चोरी हो गई। मामले में बीएनएस की धारा 303(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान सूचना मिली कि आरोपी बनवाली कोलथिया चोरी की बाइक बेचने की फिराक में है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपने साथी प्रदीप बाग उर्फ राजू और दिलीप के साथ मिलकर वाहन चोरी करना स्वीकार किया। इसके बाद प्रदीप बाग उर्फ राजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों ने खुलासा किया कि वे ओडिशा से मोटरसाइकिल चोरी कर भिलाई में बेचते थे, जबकि भिलाई से चोरी की गई बाइक ओडिशा में खपाई जाती थी, ताकि पुलिस तक सुराग न पहुंचे। चोरी के वाहनों को सिविक सेंटर की झाड़ियों और सेक्टर-छह एलआईसी कार्यालय के पास खंडहर में छिपाकर रखा जाता था। आरोपियों की निशानदेही पर नेवई, भिलाई और ओडिशा थाना क्षेत्र से जुडी चार बाइक बरामद की गईं।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग