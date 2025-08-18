सियादेवी मंदिर नाले में हादसा… पार करते समय 2 लोग बहे, ग्रामीणों ने ऐसी बचाई पर्यटक की जान

CG Incident News: बालोद जिले के धार्मिक पर्यटक स्थल में मां सियादेवी मंदिर के नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे नाला पार कर रहे 20 से अधिक पर्यटकों में से दो पर्यटक तेज बहाव में बह गए। उन्हें ग्रामीणों की सूझबूझ से बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद नालापार कर रहे पर्यटकों में चीखपुकार मच गई थी। घटना रविवार दोपहर दो बजे की है।
रविवार को अवकाश के कारण अक्सर पर्यटकों की भीड़ रहती है। इन दिनों प्राकृतिक झरना, मां सियादेवी का दरबार एवं प्राकृतिक वातावरण लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोग यहां घूमने के लिए आते हैं।
सुबह से दोपहर तक नाले का जल स्तर काफी कम था। पर्यटक नाले के इस रपटे को पार कर मां सियादेवी के दर्शन व झरने के पास गए हुए थे। इस क्षेत्र में आधे घंटे तेज बारिश हुई और नाले का जलस्तर बढ़ गया। पर्यटक घर जाने के लिए नाला को पार कर रहे थे, तभी घटना हो गई।
जिला प्रशासन के इस दार्शनिक पर्यटक स्थल पर पुता इंतजामों के दावे खोखले साबित हुए। वर्तमान में लगातार त्यौहारों और छुट्टियों के कारण मां सिया देवी मंदिर में भारी संया में लोग पहुंच रहे है। किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण आज ये हादसा घटित हो गया। पर्यटकों में प्रशासन की अनदेखी को लेकर काफी गुस्सा देखा गया।
ग्राम पंचायत नारागांव के उपसरपंच जगन्नाथ साहू ने बताया कि मां सियादेवी मंदिर से लगे प्राकृतिक झरने और मन को मोहने वाली सुंदरता के कारण श्रद्धालु और पर्यटक रोजाना पहुंच रहे हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण मां सिया देवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर बने रपटे में घुटनों तक पानी को पार कर श्रद्धालु और पर्यटक आना जाना कर रहे है।
रविवार को भी मंदिर दर्शन और प्राकृतिक झरने का आनंद लेने पहुंचे लोगो में से दो युवक मंदिर जाने के रास्ते में बने रपटे में तेज बह रहे पानी को लापरवाही से पार करते समय बह गए। युवकों के पीछे महिलाएं और बच्चे भी थे, जो जान जोखिम में डालकर तेज बहाव पानी में उतर गए थे। युवकों को पानी में बहता देख चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बचा लिया।