सियादेवी मंदिर नाले में हादसा… पार करते समय 2 लोग बहे, ग्रामीणों ने ऐसी बचाई पर्यटक की जान

रविवार को भी मंदिर दर्शन और प्राकृतिक झरने का आनंद लेने पहुंचे लोगो में से दो युवक मंदिर जाने के रास्ते में बने रपटे में तेज बह रहे पानी को लापरवाही से पार करते समय बह गए। युवकों के पीछे महिलाएं और बच्चे भी थे, जो जान जोखिम में डालकर तेज बहाव पानी में उतर गए थे। युवकों को पानी में बहता देख चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बचा लिया।