CG Fraud: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 50 लाख की ठगी, गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार

निजी अस्पताल के चिकित्सक ने मामले की रिपोर्ट बालोद थाने में 27 मार्च को लिखाई थी। उन्होंने बताया था कि 30 जनवरी स 10 फरवरी तक शेयर ट्रेडिंग ग्रुप में जुड़कर अधिक लाभ देने के नाम से अलग-अलग किश्तों में यूपीआई/आरटीजीएस के माध्यम से 50,38,206 रुपए अलग-अलग राज्यों के कई बैंकों में ट्रांसफर करवा कर धोखाधड़ी की। इस पर धारा 318 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।