Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

रायपुर से बीजापुर जा रही बस शिकारीटोला में अंधे मोड़ के पास पलटी, 16 यात्री हुए चोटिल, 2 गंभीर घायल रायपुर रेफर

रायपुर से बीजापुर जाने वाली पायल कंपनी की बस ग्राम शिकारीटोला में अंधे मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में कुल 26 यात्री सवार थे, जिसमें से 16 यात्रियों को चोट आई है।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Sep 20, 2025

रायपुर से बीजापुर जाने वाली पायल कंपनी की बस ग्राम शिकारीटोला में अंधे मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में कुल 26 यात्री सवार थे, जिसमें से 16 यात्रियों को चोट आई है।

Bus Accident : रायपुर से बीजापुर जाने वाली पायल कंपनी की बस ग्राम शिकारीटोला में अंधे मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना शुक्रवार की रात लगभग 12.25 बजे की है। बस में कुल 26 यात्री सवार थे, जिसमें से 16 यात्रियों को चोट आई है। सभी को स्थानीय लोगों की मदद से घटना स्थल से 12 किलोमीटर दूर दल्लीराजहरा के शहीद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दो यात्री डॉ. मेहुल सुराणा व एक अन्य को गंभीर स्थिति में होने के कारण रायपुर रेफर गया। घटना की मुख्य वजह अभी सामने नहीं आई है।

बस का चालक व कंडक्टर फरार

हादसे के बारे में बस के सुपरवाइजर ने बताया कि घटनास्थल पर सांड व गाय के बीच लड़ाई होने से वे लड़ते-लड़ते बस के सामने आ गए। उन्हें बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और यह घटना घट गई। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि सामने की ओर से अचानक कुछ गाडिय़ां आ जाने कारण बस का चालक हड़बड़ा गया और बस से नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद बस का चालक व कंडक्टर फरार हो गए। बस में 6 से 7 सीआरपीएफ के जवान भी बैठे थे, जो रायपुर से बीजापुर भोपालपट्टनम कैंप जा रहे थे। उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। बल्कि बस में सवार जवानों ने फंसे घायलों को बाहर निकालने में काफी मदद की। सभी जवान छुट्टी मना कर ड्यूटी ज्वाइन करने कैंप लौट रहे थे। इस बीच वह दुर्घटना का शिकार हो गए।

यह भी पढ़ें :

बवासीर का इलाज कराने आए मरीज को लगाया 9 इंजेक्शन, इंफेक्शन फैलने से मौत, डॉक्टर गिरफ्तार

मौके पर पहुंची राजहरा पुलिस, घायलों को कराया भर्ती

घटना की जानकारी मिलते ही राजहरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से पिकअप वाहन में भरकर सभी घायलों को शहीद अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है।

यह भी पढ़ें :

Smart Meter : बिजली चोरी रोकने 60 प्रतिशत उपभोक्ताओं के घरों में लगाया स्मार्ट मीटर

बस में बैठे 20-25 यात्री हो गए घायल

बस में सवार जिला बीजापुर के ग्राम मदेड़ निवासी विश्वजीत कोडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने 19 सितंबर को ऑनलाइन ताहिर ट्रेवल्स सुपेला से रायपुर दुर्ग, राजनांदगांव, दल्ली, भानुप्रतापुर होते हुए बीजापुर जाने वाली पायल बस क्रमांक सीजी 07 सीजे 6003 में बुकिंग कराया था, जिसमें वह और उसके दोस्त सुमित झाढी, ओम मरकाम तीनों रात्रि करीबन 9.30 बजे ताहिर ट्रेवल्स सुपेला पहुंच गए थे। बस के पहुंचने पर उसमें बैठ कर बीजापुर जा रहे थे कि 20 सितम्बर की रात करीबन 12.25 बजे दल्लीराजहरा के पहले 10 किमी ग्राम शिकारीटोला अंधा मोड़ के पास पहुंचे थे कि चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर बस को पलटी कर दी।

25 यात्री हुए घायल

बस में बैठे यात्री करीबन 20-25 लोग चोट लगने से घायल हुए हैं। उसके दोस्त ओम मरकाम के बाएं हाथ कोहनी चोट लगने से हड्डी दिखाई दे रही है तथा सुमित झाढी के नाक, घुटना, दाहिना पैर के पंजा में चोट आई है। उसके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में चोट आई है। राजहरा पुलिस ने चालक के खिलाफ धारा 184, 125(ए) बीएनएस व 281 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

हो सकता था बड़ा हादसा, गमीनत रही नहीं गई जान

कुछ लोगों ने कहा कि हादसे को देखकर लगता है कि कोई बड़ी कैजुअलटी हो सकती थी। गमीनत रही कि किसी की जान नहीं गई। नहीं तो बड़ी दिक्कत हो सकती थी। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं ज्यादा गंभीर केस को रायपुर रेफर किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 11:20 pm

Published on:

20 Sept 2025 11:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / रायपुर से बीजापुर जा रही बस शिकारीटोला में अंधे मोड़ के पास पलटी, 16 यात्री हुए चोटिल, 2 गंभीर घायल रायपुर रेफर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.