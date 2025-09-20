रायपुर से बीजापुर जा रही बस शिकारीटोला में अंधे मोड़ के पास पलटी, 16 यात्री हुए चोटिल, 2 गंभीर घायल रायपुर रेफर

Bus Accident : रायपुर से बीजापुर जाने वाली पायल कंपनी की बस ग्राम शिकारीटोला में अंधे मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना शुक्रवार की रात लगभग 12.25 बजे की है। बस में कुल 26 यात्री सवार थे, जिसमें से 16 यात्रियों को चोट आई है। सभी को स्थानीय लोगों की मदद से घटना स्थल से 12 किलोमीटर दूर दल्लीराजहरा के शहीद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दो यात्री डॉ. मेहुल सुराणा व एक अन्य को गंभीर स्थिति में होने के कारण रायपुर रेफर गया। घटना की मुख्य वजह अभी सामने नहीं आई है।
हादसे के बारे में बस के सुपरवाइजर ने बताया कि घटनास्थल पर सांड व गाय के बीच लड़ाई होने से वे लड़ते-लड़ते बस के सामने आ गए। उन्हें बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और यह घटना घट गई। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि सामने की ओर से अचानक कुछ गाडिय़ां आ जाने कारण बस का चालक हड़बड़ा गया और बस से नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद बस का चालक व कंडक्टर फरार हो गए। बस में 6 से 7 सीआरपीएफ के जवान भी बैठे थे, जो रायपुर से बीजापुर भोपालपट्टनम कैंप जा रहे थे। उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। बल्कि बस में सवार जवानों ने फंसे घायलों को बाहर निकालने में काफी मदद की। सभी जवान छुट्टी मना कर ड्यूटी ज्वाइन करने कैंप लौट रहे थे। इस बीच वह दुर्घटना का शिकार हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही राजहरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से पिकअप वाहन में भरकर सभी घायलों को शहीद अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है।
बस में सवार जिला बीजापुर के ग्राम मदेड़ निवासी विश्वजीत कोडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने 19 सितंबर को ऑनलाइन ताहिर ट्रेवल्स सुपेला से रायपुर दुर्ग, राजनांदगांव, दल्ली, भानुप्रतापुर होते हुए बीजापुर जाने वाली पायल बस क्रमांक सीजी 07 सीजे 6003 में बुकिंग कराया था, जिसमें वह और उसके दोस्त सुमित झाढी, ओम मरकाम तीनों रात्रि करीबन 9.30 बजे ताहिर ट्रेवल्स सुपेला पहुंच गए थे। बस के पहुंचने पर उसमें बैठ कर बीजापुर जा रहे थे कि 20 सितम्बर की रात करीबन 12.25 बजे दल्लीराजहरा के पहले 10 किमी ग्राम शिकारीटोला अंधा मोड़ के पास पहुंचे थे कि चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर बस को पलटी कर दी।
बस में बैठे यात्री करीबन 20-25 लोग चोट लगने से घायल हुए हैं। उसके दोस्त ओम मरकाम के बाएं हाथ कोहनी चोट लगने से हड्डी दिखाई दे रही है तथा सुमित झाढी के नाक, घुटना, दाहिना पैर के पंजा में चोट आई है। उसके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में चोट आई है। राजहरा पुलिस ने चालक के खिलाफ धारा 184, 125(ए) बीएनएस व 281 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
कुछ लोगों ने कहा कि हादसे को देखकर लगता है कि कोई बड़ी कैजुअलटी हो सकती थी। गमीनत रही कि किसी की जान नहीं गई। नहीं तो बड़ी दिक्कत हो सकती थी। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं ज्यादा गंभीर केस को रायपुर रेफर किया गया है।