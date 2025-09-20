रायपुर से बीजापुर जा रही बस शिकारीटोला में अंधे मोड़ के पास पलटी, 16 यात्री हुए चोटिल, 2 गंभीर घायल रायपुर रेफर

हादसे के बारे में बस के सुपरवाइजर ने बताया कि घटनास्थल पर सांड व गाय के बीच लड़ाई होने से वे लड़ते-लड़ते बस के सामने आ गए। उन्हें बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और यह घटना घट गई। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि सामने की ओर से अचानक कुछ गाडिय़ां आ जाने कारण बस का चालक हड़बड़ा गया और बस से नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद बस का चालक व कंडक्टर फरार हो गए। बस में 6 से 7 सीआरपीएफ के जवान भी बैठे थे, जो रायपुर से बीजापुर भोपालपट्टनम कैंप जा रहे थे। उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। बल्कि बस में सवार जवानों ने फंसे घायलों को बाहर निकालने में काफी मदद की। सभी जवान छुट्टी मना कर ड्यूटी ज्वाइन करने कैंप लौट रहे थे। इस बीच वह दुर्घटना का शिकार हो गए।