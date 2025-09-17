Patrika LogoSwitch to English

Smart Meter : बिजली चोरी रोकने 60 प्रतिशत उपभोक्ताओं के घरों में लगाया स्मार्ट मीटर

बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत कंपनी जिले के उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगा रही है। लगभग 60 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Sep 17, 2025

बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत कंपनी जिले के उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगा रही है। लगभग 60 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत कंपनी जिले के उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगा रही है। लगभग 60 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। नया मीटर लगाने कोई डेडलाइन विद्युत कंपनी ने तय नहीं की है। उम्मीद है कि अप्रैल 2026 सभी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएगा।

एक लाख 57 हजार 358 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य

विद्युत विभाग की माने तो जिले में एक लाख 57 हजार 358 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। अब तक 82 हजार 888 घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। विभागीय आंकड़े देखें तो इस साल बिजली चोरी के 17 मामले भी सामने आ चुके हैं, जिसमें अर्थदंड की कार्रवाई की जा चुकी है।

यह भी पढ़ें :

आवागमन हुआ आसान: पहाड़ को काटकर बनाई सीधी सड़क, घट गई 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं

स्मार्ट मीटर से रुकेगी बिजली चोरी

बिजली कंपनी के ईई एसके बंड ने बताया कि बालोद विद्युत विभाग अंतर्गत जिले में कुल 82,888 घरों स्मार्ट मीटर लग गया है। सभी शासकीय विभागों में स्मार्ट मीटर पहले लगाया गया। अब घरों, उद्योगों, मिल सभी जगहों पर लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिजली चोरी पर अंकुश लगाना, उपभोक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना एवं उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है।

यह भी पढ़ें :

Education News : नहीं सुधर रही उच्च शिक्षा व्यवस्था, लीड कॉलेज में प्राध्यापकों के पद खाली

स्मार्ट मीटर का फायदा भी मिलेगा

विद्युत कंपनी के मुताबिक स्मार्ट मीटर में सिम की तरह ही चिप लगा है। मीटर लगाने के लिए जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में 10 से अधिक टीमें काम कर रही हैं। संबंधित उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिससे बाद में रिचार्ज करने, किसी प्रकार की समस्या होने पर उपभोक्ता आसानी से इसकी शिकायत विभाग में कर सकेंगे।

खपत की जानकारी सीधे ले सकेंगे

स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं होने के चलते वर्तमान में मैनुअल पद्धति से ही मीटर रीडिंग की जा रही है। लक्ष्य पूरा होने के बाद विभाग ऐप भी लांच करेगा। इसके माध्यम से उपभोक्ता सीधे रिचार्ज कर पैसों और समय की बचत कर सकेंगे। प्रत्येक महीने होने वाली बिजली की खपत, ऊर्जा चार्ज समेत अन्य चार्जों की जानकारी सीधे अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। बिल का भुगतान, शिकायत और समस्याओं का निदान पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।

बिजली चोरी के मामले में 19 लाख लगाया अर्थदंड

जिले में बिजली चोरी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोई मीटर में छेडख़ानी कर बिजली चोरी कर रहा था तो कुछ उपभोक्ता हुकिंग कर बिजली चोरी कर रहे थे। कंपनी ने जनवरी से अगस्त तक 17 बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं। लगभग 19 लाख रुपए का अर्थदंड लिया। उपयोग किए गए उपकरणों को जब्त किया।

पहले बिजली बिल से तो राहत दें सरकार

कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि अभी उपभोक्ता परेशान है। इस माह बिजली का बिल दोगुना और तिगुना आया है। हमारी सरकार ने बिजली बिल हाफ किया था। भाजपा की सरकार ने तो योजना को बंद कर दी। इसके कारण बिल ज्यादा आ रहा है। दूसरी ओर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से बिल और ज्यादा आने की संभावना है। सरकार को राहत दिलाने पहल करनी चाहिए।

