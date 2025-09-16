Patrika LogoSwitch to English

बालोद

आवागमन हुआ आसान: पहाड़ को काटकर बनाई सीधी सड़क, घट गई 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं

नेशनल हाइवे विभाग ने सड़क दुर्घटना को देखते हुए दानीटोला घाट में पहाड़ को काटकर सीधा रास्ता बनाया है। सड़क सीधी होने के कारण अब यहां 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं घट गई हैं।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Sep 16, 2025

नेशनल हाइवे विभाग ने सड़क दुर्घटना को देखते हुए दानीटोला घाट में पहाड़ को काटकर सीधा रास्ता बनाया है। सड़क सीधी होने के कारण अब यहां 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं घट गई हैं।

बालोद जिले में नेशनल हाइवे सड़क निर्माण पूर्ण हो चुका है इसकी पुष्टि नेशनल हाइवे विभाग ने कर दी है। नेशनल हाइवे विभाग ने सड़क दुर्घटना को देखते हुए दानीटोला घाट में पहाड़ को काटकर सीधा रास्ता बनाया है। सड़क सीधी होने के कारण अब यहां 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं घट गई हैं। पहले इस घाट में सालभर में कई दुर्घटना घट जाती थी। करीब दस से ज्यादा लोगों की भी मौत हो रही थी। इस साल एक दुर्घटना हुई है, जिसमें दो लोग घायल हुए। जनवरी में इस घाट के आगे सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई थी।

इसलिए होती पुराने घाट मार्ग में हादसे

पुराने मार्ग में दानीटोला घाट की ऊंचाई ज्यादा व अंधे मोड़ थे। संकरे मार्ग में ऊंचाई में वाहनों को चढ़ाने तेज गति से ले जाते थे तो दुर्घटना हो जाती थी। अंधे मोड़ की वजह से मोटर साइकिल चालक भी दुर्घटना के शिकार होते थे।

सीधी सड़क से 50 मीटर कम हो गई लंबाई

वर्तमान दानीटोला घाट से अभी नई सड़क बनाई गई है, जिससे लंबाई लगभग 50 मीटर कम हो गई है। सीधी सड़क निर्माण से वाहन चालकों को परेशानी नहीं हो रही है।

इस साल जिलेभर में हुए सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े

पुलिस विभाग की माने तो अगस्त में ही 29 अगस्त तक की स्थिति में जिले में 41 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें कुल 17 लोगों की मौत हुई और 31 लोग घायल हुए हंै। रफ्तार पर लगाम लगाने पुलिस विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन दुर्घटनाओं पर कमी नहीं आ रही है।

आठ माह में 399 दुर्घटनाओं में 158 की मौत

विभागीय जानकारी के मुताबिक जनवरी से इस साल अगस्त तक यानी कुल आठ माह में 399 सड़क दुर्घटना हो चुकी है। इसमें 158 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 367 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं।

