आवागमन हुआ आसान: पहाड़ को काटकर बनाई सीधी सड़क, घट गई 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं

बालोद जिले में नेशनल हाइवे सड़क निर्माण पूर्ण हो चुका है इसकी पुष्टि नेशनल हाइवे विभाग ने कर दी है। नेशनल हाइवे विभाग ने सड़क दुर्घटना को देखते हुए दानीटोला घाट में पहाड़ को काटकर सीधा रास्ता बनाया है। सड़क सीधी होने के कारण अब यहां 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं घट गई हैं। पहले इस घाट में सालभर में कई दुर्घटना घट जाती थी। करीब दस से ज्यादा लोगों की भी मौत हो रही थी। इस साल एक दुर्घटना हुई है, जिसमें दो लोग घायल हुए। जनवरी में इस घाट के आगे सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई थी।
पुराने मार्ग में दानीटोला घाट की ऊंचाई ज्यादा व अंधे मोड़ थे। संकरे मार्ग में ऊंचाई में वाहनों को चढ़ाने तेज गति से ले जाते थे तो दुर्घटना हो जाती थी। अंधे मोड़ की वजह से मोटर साइकिल चालक भी दुर्घटना के शिकार होते थे।
वर्तमान दानीटोला घाट से अभी नई सड़क बनाई गई है, जिससे लंबाई लगभग 50 मीटर कम हो गई है। सीधी सड़क निर्माण से वाहन चालकों को परेशानी नहीं हो रही है।
पुलिस विभाग की माने तो अगस्त में ही 29 अगस्त तक की स्थिति में जिले में 41 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें कुल 17 लोगों की मौत हुई और 31 लोग घायल हुए हंै। रफ्तार पर लगाम लगाने पुलिस विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन दुर्घटनाओं पर कमी नहीं आ रही है।
विभागीय जानकारी के मुताबिक जनवरी से इस साल अगस्त तक यानी कुल आठ माह में 399 सड़क दुर्घटना हो चुकी है। इसमें 158 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 367 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं।