Education News : नहीं सुधर रही उच्च शिक्षा व्यवस्था, लीड कॉलेज में प्राध्यापकों के पद खाली

Higher Education : बालोद जिले में उच्च शिक्षा की स्थिति दयनीय है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल हो गए। प्रदेश में चार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जिले में उच्च शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं पाई है। शासन-प्रशासन व जनप्रतिनिधि भी जिले के लीड कॉलेज शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय से लगातार मुंह मोड़ रहे हैं। लीड कॉलेज में प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है। पढ़ाई संविदा और अतिथि प्रोफेसर के भरोसे चल रही है। मैनपावर की भी कमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ढाई वर्षों से यहां नियमित प्राचार्य भी नहीं है। प्रभारी प्राचार्य के भरोसे ही कॉलेज का संचालन हो रहा है।