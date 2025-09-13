पैसों की कमी से मंगल भवन का निर्माण अधूरा, 40 लाख की और जरूरत

नगर पालिका से मिली जानकारी के मुताबिक क्र1 करोड़ 49 लाख की लागत से मंगल भवन का निर्माण नगर के संजय नगर में किया जा रहा है। इसका काम साल 2023 में शुरू हुआ और निर्माण को 6 माह के भीतर पूरा करना था पर राशि के अभाव में लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद बंद कर दिया गया। मामले में नगर पालिका उपाध्यक्ष कमलेश सोनी ने कहा कि मंगल भवन अधूरा होने की वजह पूर्व नगर सरकार व अधिकारी हैं, जिन्होंने बिना जांचे परखे ही काम शुरू करवा दिया। अब इस मंगल भवन को पूर्ण करने शासन से राशि की मांग की गई है। शासन से राशि जारी होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।