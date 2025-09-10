अधूरे मिनी स्टेडियम को अप्रारंभ कार्यों की सूची में डाला, डेढ़ साल से काम बंद

ठेकेदार भोपेंद्र देशमुख ने बताया कि आरईएस यानी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के तहत 31 लाख 61 हजार रुपए का स्वीकृत हुई थी। साथ ही मनरेगा के तहत भी कार्य होने थे। 40 से 50 प्रतिशत काम पूरा भी कर चुका था। 21 लाख का बिल भुगतान भी हो चुका है। कार्य प्रारंभ स्थिति में ही था। लगभग आधा काम बचा था। विधानसभा चुनाव के बाद ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद के अधिकारियों ने बताया कि शासन से पत्र आया है, जिसमें कार्य निरस्त बताया जा रहा है। कार्य को अप्रारंभ स्थिति में मान लिया गया है। मैंने कहा कि काम तो पहले से शुरू हो चुका है तो अप्रारंभ कैसे हो सकता है। हालांकि आगे इस काम को कैसे करना है। अभी तक कोई जवाब विभाग से नहीं आया है।