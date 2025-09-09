Cg Crime News : 30 से अधिक किसानों से ट्रैक्टर खरीदने, बोर खनन और डबरी निर्माण के नाम पर ठगी

मानपुर-मोहला व बालोद जिले के लगभग 30 से अधिक ग्रामीणों से ट्रैक्टर, बोर खनन एवं डबरी निर्माण कराने के नाम पर दो लोगों ने करोड़ों की ठगी कर ली। लगभग 7 से अधिक गांव के पीडि़त ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसपी से ठगी की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और राशि वापस दिलाने की मांग की। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने जांच कराने की बात कही। ठगी का आरोप जोरेवाही डोंगरगांव निवासी अमीर खान और बकलीटोला निवासी हसनुद्दीन खान पर लगा है। हसनुद्दीन अन्य मामले में राजनांदगांव जेल में है। दूसरा आरोपी अपने निवास में नहीं रहता है और उसका मोबाइल भी बंद है।