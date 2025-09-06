Vegetable sellers : बाजार को व्यवस्थित करने की योजना 6 साल से फाइलों में

बुधवार व रविवार शाम को लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने व बाजार को व्यवस्थित करने की योजना बीते लगभग 6 साल से नगर पालिका की फाइल में कैद है। दो माह पहले भी एसडीएम व नगर पालिका अध्यक्ष सहित नगर पालिका सीएमओ ने बकायदा बाजार का निरीक्षण किया था लेकिन बाजार को व्यवस्थित करने कोई पहल अब तक शुरू नहीं की गई। दरअसल बुधवार व रविवार को जिला मुख्यालय के बुधवारी बाजार स्थित सदर रोड में जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोग परेशान होते हैं लेकिन बाजार को व्यवस्थित करने की योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमटी हुई है। इस बुधवार की शाम भी सदर मार्ग में जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बाजार का व्यवस्थापन कब होगा।