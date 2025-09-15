गंगरेल-तांदुला लिंक नहर परियोजना की लागत 343.88 करोड़ से हुई एक हजार करोड़, कार्य शुरू नहीं हुआ

Link Canal Project : तांदुला व गंगरेल को जोड़कर बालोद के अलावा दुर्ग, बेमेतरा जिले में पेयजल व सिंचाई के लिए 2010-2011 में महानदी गंगरेल-तांदुला लिंक नहर परियोजना स्वीकृत हुई। 14 साल बाद भी कार्य प्रारंभ नहींं हो पाया। शासन-प्रशासन की उदासीनता के कारण 343.88 करोड़ की योजना अब एक हजार करोड़ की हो गई है। बजट में इस प्रोजेक्ट को शामिल कर लिया, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली। हर साल सिंचाई विभाग प्रोजेक्ट को बजट में शामिल करने व स्वीकृति दिलाने शासन को भेजता है। सरकार कोई पहल नहीं कर रही है।