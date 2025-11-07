CG News: जेल की सुरक्षा कमजोर, सोलर करंट भी खराब, 2022 की घटना से अधिकारियों ने नहीं लिया अब तक सबक

CG News: बालोद जिला जेल की दीवार जिम्मेदार अधिकारियों के ही लापरवाही से कमजोर है। तीन साल पहले 2022 नवंबर में जेल से दो कैदी दीवार फांद कर भाग गए थे। इस घटना से जेल विभाग ने कोई सबक नहीं लिया है। सुरक्षा के लिए जिला जेल की दीवारों पर लगाया गया सोलर करंट भी तीन साल से खराब है। इस सिस्टम को बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सोलर करंट लगाने की योजना कागजों में ही बन रही है। यहां बनाए गए निगरानी टॉवर भी शो-पीस बनकर रह गए हैं। इस लापरवाही से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है।