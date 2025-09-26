.CG News: ओपन स्कूल के लिए आवेदन आमंत्रित, इस तारीख तक करें अप्लाई

CG News: शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालोद में राज्य ओपन स्कूल रायपुर की हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी नवंबर 2025 की परीक्षा का आवेदन सामान्य शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 8 सितंबर से 8 अक्टूबर तक है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की तिथि 11 से 15 अक्टूबर तक है।
विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर निर्धारित तिथि में हार्ड कॉपी स्कूल में जमा करेंगे या संस्था में आकर आवेदन कर सकते है। आवश्यक दस्तावेज कक्षा 10वीं के लिए 8वीं अंकसूची, आधार कार्ड फोटो कॉपी बैंक पासबुक फोटो कॉपी कक्षा 12वीं के लिए-10 वीं अंकसूची, आधार कार्ड फोटो कापी, बैंक पास बुक फोटो कापी लाना अनिवार्य है।