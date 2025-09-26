.CG News: ओपन स्कूल के लिए आवेदन आमंत्रित, इस तारीख तक करें अप्लाई

CG News: शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालोद में राज्य ओपन स्कूल रायपुर की हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी नवंबर 2025 की परीक्षा का आवेदन सामान्य शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 8 सितंबर से 8 अक्टूबर तक है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की तिथि 11 से 15 अक्टूबर तक है।