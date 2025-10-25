मौसम बदलाव में सावधानी जरूरी! वायरल फीवर से 600 मरीज, डॉक्टरों ने सुझाया पौष्टिक आहार और व्यायाम

सिविल सर्जन डॉ. आरके श्रीमाली ने कहा कि बदलते मौसम में चिकित्सको की सलाह के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लें एवं हाइड्रेटेड रहें। नियमित व्यायाम (जैसे योगासन, हल्की सैर) करें। बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। स्व-चिकित्सा से बचें और कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। खासकर लक्षण गंभीर हों या बने रहें। मच्छरों से बचाव और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।