CG News: बच्चों को शिक्षक का जन्मदिन मनाना पड़ा भारी, प्रधानपाठक ने कर दी पिटाई, परिजनों ने लगाया यह आरोप

15 सितंबर को शिक्षक हुलेश का जन्मदिन दोपहर को मनाया गया। उस दौरान प्रधान पाठक स्कूल में नहीं थे। कुछ बच्चों ने प्रधानपाठक से जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। प्रधान पाठक एक छात्रा का स्वास्थ्य खराब होने पर उसे छोड़ने घर गए थे। वापस आने पर देखा तो बच्चे कक्षा में नहीं थे। पता चला एक कमरे में जन्मदिन मना रहे हैं तो प्रधान पाठक नाराज हुए और कुछ बच्चों को थप्पड़ मार दिया।