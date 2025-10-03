cg crime news: विधवा भाभी ने शादी का बनाया दबाव तो देवर ने कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

दल्लीराजहरा नगर के वार्ड 17 में देवर ने अपनी भाभी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के पति की मृत्यु के बाद देवर और भाभी के बीच तीन साल से अवैध संबंध था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 2 अक्टूबर की है। राजहरा थाना के टीआई नवीन कुमार बोरकर ने बताया कि 35 वर्षीय महिला प्रीति सेमरे की खून से लथपथ लाश उनके घर के अंदर मिली है। उसकी हत्या देवर अमन सेमरे ने की। मृतका के पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उसका अपने देवर से अवैध संबंध था। महिला देवर पर शादी के लिए दबाव बनाती थी। वह दल्लीराजहरा स्थित 50 बिस्तर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में स्वीपर थी। उसे पति की मृत्यु के बाद जुलाई 2024 में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी।