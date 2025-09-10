CG Fraud: 30 से अधिक किसानों से करोड़ों की ठगी, ट्रैक्टर खरीदने बोर खनन के नाम पर लगाया चूना

पीड़ित ग्रामीणों की माने तो बोर कराने, ट्रैक्टर, खरीदने व कृषि कार्ये के लिए बैंक से सस्ता लोन दिलाने के नाम पर दोनों आरोपी गांव-गांव में घूमते थे। किसानों को झांसे में लेकर बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड ले जाते थे। कई किसानों ने उसे नगद राशि दी तो कई किसानों के खाते से राशि निकालकर अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया। किसानों को जब बैंक से नोटिस आया, तब पता चला कि उनके खाते से राशि निकल गई है।