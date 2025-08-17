CG News: हर बेटी की शादी में पार्षद का साथ, 2100 रुपये योगदान कर निभाया वादा…

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 12 पार्षद सुमित शर्मा ने अपने वादे के मुताबिक अपने वार्ड में हुई एक बेटी की शादी में 2100 रुपए का योगदान दिया। वार्ड की बेटी भावना यादव को उन्होंने 2100 रुपए नकद प्रदान किए। उनका विवाह 23 मार्च को हुआ था। इस दौरान युवा पार्षद सुमित शर्मा बालोद में नहीं थे। बेटी शादी होकर ससुराल चली गई थी।