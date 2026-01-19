CG News: किसान का बेटा बना बीएसएफ जवान, मां ने उतारी आरती, गाजे-बाजे के साथ गांव में हुआ भव्य स्वागत

उनके पिता मोतीलाल साहू ने कहा कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से यह मुकाम हासिल किया। आज वह सेना में है और हमें बहुत गर्व है। गांव के बुजुर्ग और युवा उसकी सफलता से खुश हैं। पूर्व सरपंच कमलेश श्रीवास्तव व गांव के प्रमुख धनराज साहू ने कहा कि सामान्य परिवार के बेटे का बीएसएफ में चयन होना पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक है। इससे गांव के और बच्चे भी प्रेरित होंगे।