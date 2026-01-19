19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

CG News: किसान का बेटा बना बीएसएफ जवान, मां ने उतारी आरती, गाजे-बाजे के साथ गांव में हुआ भव्य स्वागत

CG News: बालोद जिले के ग्राम मेढ़की के लिए गर्व का क्षण आया, जब किसान का बेटा खिलेश्वर साहू सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ ) की एक वर्ष का कठिन प्रशिक्षण पूरा कर अपने गृह ग्राम लौटे।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Khyati Parihar

Jan 19, 2026

किसान का बेटा बना बीएसएफ जवान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

किसान का बेटा बना बीएसएफ जवान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: बालोद जिले के ग्राम मेढ़की के लिए गर्व का क्षण आया, जब किसान का बेटा खिलेश्वर साहू सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ ) की एक वर्ष का कठिन प्रशिक्षण पूरा कर अपने गृह ग्राम लौटे। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी और उत्साह का माहौल है।

बीएसएफ में चयन के बाद खिलेश्वर साहू ने शारीरिक, मानसिक और अनुशासनात्मक प्रशिक्षण को पूरी निष्ठा और साहस के साथ पूर्ण किया। रविवार को जब घर लौटे, तो पूरा गांव सम्मान और गर्व से झूम उठा। उनका स्वागत गाजे-बाजे आतिशबाजी के साथ फूल-मालाओं, रैली और जयकारों के बीच किया गया। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए।

युवाओं के लिए प्रेरणा बने खिलेश्वर साहू

उनकी सफलता यह साबित करती है कि मेहनत और लगन से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। उसकी कहानी अब गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। उसकी तरह अब अन्य बच्चे भी बड़ी उम्मीदों और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं।

ग्वालियर में पूरी हुई ट्रेनिंग

पिछले वर्ष जनवरी में ग्वालियर में ट्रेनिंग के लिए रवाना हुए खिलेश्वर साहू ने एक वर्ष की कड़ी ट्रेनिंग पूरी की। हर कोई उसकी इस उपलब्धि पर खुशी से झूम रहा था। उन्होंने अपने गांव के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया और अपने परिवार से मिलकर उनका आभार जताया।

परिवार और गांव का गौरव बना

उनके पिता मोतीलाल साहू ने कहा कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से यह मुकाम हासिल किया। आज वह सेना में है और हमें बहुत गर्व है। गांव के बुजुर्ग और युवा उसकी सफलता से खुश हैं। पूर्व सरपंच कमलेश श्रीवास्तव व गांव के प्रमुख धनराज साहू ने कहा कि सामान्य परिवार के बेटे का बीएसएफ में चयन होना पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक है। इससे गांव के और बच्चे भी प्रेरित होंगे।

मां ने अपने बेटे की आरती उतारी

खिलेश्वर गरीब परिवार का बेटा है और उसके पिता मोतीलाल साहू किसानी कार्य करते हैं। गांव वालों का प्रेम देखकर खिलेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। जब अपने घर पहुंचे तो मां-पिता का आशीर्वाद लिया। मां ललिता साहू ने आरती उतारी और चंदन रोड़ी से तिलककर मिठाई खिलाई। इस दौरान अपने बेटे के गर्व को देख वह भी अपने आसु नहीं रोक पाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: किसान का बेटा बना बीएसएफ जवान, मां ने उतारी आरती, गाजे-बाजे के साथ गांव में हुआ भव्य स्वागत

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG TET Exam: शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी, 1 फरवरी को होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल्स

CG Vyapam Exam
बालोद

Construction : सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट बना लोगों को बीमार करने वाली प्रोजेक्ट

बालोद

सरपंच समेत 23 लोगों को पागल कुत्ते ने काटा, गुस्साए ग्रामीणों ने डंडे से पीट-पीट कर मार डाला, फिर किया अंतिम संस्कार

आवारा कुत्ते (photo-patrika)
बालोद

पागल कुत्ते को गुस्साए ग्रामीणों ने डंडे से पीट-पीट कर मार डाला, 23 लोगों को काटा था

बालोद जिले के ग्राम नारागांव के पागल कुत्ते को ग्रामीणों ने डंडे से पीट-पीट कर मार डाला। कुत्ता पालतू था, जो पागल हो गया था। इसके बाद तीन दिन तीन गांव के 23 लोगों को काट दिया।
समाचार

पालतू कुत्ते ने 14 लोगों को काटा… इस गांव में मचा हड़कंप, 5 गंभीर हालत में पहुंचे अस्पताल

आवारा कुत्ते (photo-patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.