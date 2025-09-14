Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

नाना की मौत हो गई है.. बोलकर नाबालिग को जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Rape case: नाबालिग लड़की का अपहण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है..

बालोद

Chandu Nirmalkar

Sep 14, 2025

Minor girl rape case
नाबालिग को जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, पत्रिका फाइल फोटो।

Rape case: छत्तीसगढ़ के बालोद में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने लड़की के नाना के मौत का झूठा बहाना बनाकर उसे जंगल ले गया, जहां उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ( Rape case ) शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी बृजेश हिड़को को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है।

Rape case: पीड़िता ने परिजनों को बताई आपबीती

पुलिस के अनुसार आरोपी उसके नाना की मौत का झूठा बहाना बनाकर जंगल ले गया फिर उसके साथ अनैतिक कार्य किया। घटना के बाद परिजनों को पीड़िता ने आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों के साथ पीड़िता थाने पहुंची। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ये भी पढ़ें

16 साल की किशोरी के पेट में पल रहा था बच्चा, डॉक्टरी जांच में खुला राज, रोते हुए बोलीं- कई बार हुआ रेप
गरियाबंद
CG Rape case

एक साल पहले भी घर में घुसकर किया था दुष्कर्म

पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक साल पहले जब पीड़िता 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब भी आरोपी ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। इस दौरान परिजनों ने लोक लाज के चलते मामले की शिकायत पुलिस से नहीं किया। वहीं अब दूसरे मामले में पुलिस से शिकायत की। पुलिस के अनुसार आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ दर्ज पुराने आपराधिक मामलों को खंगाला जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 02:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / नाना की मौत हो गई है.. बोलकर नाबालिग को जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.