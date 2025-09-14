नाना की मौत हो गई है.. बोलकर नाबालिग को जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक साल पहले जब पीड़िता 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब भी आरोपी ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। इस दौरान परिजनों ने लोक लाज के चलते मामले की शिकायत पुलिस से नहीं किया। वहीं अब दूसरे मामले में पुलिस से शिकायत की। पुलिस के अनुसार आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ दर्ज पुराने आपराधिक मामलों को खंगाला जा रहा है।